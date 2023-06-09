中大使烙狠話「賭中國輸會後悔」 韓外交部嚴正抗議

中駐韓大使邢海明（右）8日與南韓最大在野黨黨魁李在明（左）會晤談及中韓關係時稱，「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」，引起韓國外交部不滿。（取自中駐韓大使館官網）

中國駐韓大使邢海明8日與南韓 共同民主黨 黨魁李在明會晤時，呼籲韓方擺脫外部因素的干擾，並稱「有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判」，「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」，此番言論引起韓國外交部不滿，認為邢海明尖銳評論韓國外交政策，有違外交慣例，韓外交部9日上午召見邢海明，並對其挑釁言行提出嚴正警告，也表示強烈遺憾。

據韓聯社報導，邢海明8日作上述發言時，是在媒體記者在場的公開場合，並通過網路現場直播。當時，邢海明正在評論中韓關係，並稱美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。他並指，30年前就有人唱衰中國，拋出所謂的「中國崩潰論」，30年後，中國用實打實的成就證明了那些人的錯誤，並強調「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。

據報導，韓國外交部副部長張虎鎮9日上午，在首爾鐘路區的外交部大樓召見邢海明。張虎鎮表示，邢海明當著眾多媒體的面以「令人無法坐視不理的措辭」和「與事實相悖的內容」譴責韓方政策，這違背了規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》，也可被視為介入南韓政治的干涉內政行為。

張虎鎮指出，該言論與相互尊重發展韓中關係的兩國政府和國民的希望嚴重相悖，與韓中友好關係的精神背道而馳，是助長兩國誤會與不信任的不負責任的行為。他警告稱，邢海明應恪守職責，做好分內工作，造成的一切後果須由本人承擔。

此前，邢海明與李在明會面時還說，中方始終高度重視、且一心一意想要發展好中韓關係，但當前中韓關係遇到不小的困難，「其中責任不在中方」，並呼籲韓方尊重中方在台灣等問題上的核心關切。