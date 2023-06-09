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遭控「靠金融吃金融」 中人行副行長范一飛遭雙開

記者陳宥菘／即時報導
中國人民銀行副行長范一飛因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭中共中央紀委國家監委「雙開」。（取自新華網）
中國人民銀行副行長范一飛因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，遭中共中央紀委國家監委「雙開」。（取自新華網）

中國國家主席習近平嚴打貪腐，尤以金融業反腐力道最強。去年11月，中國人民銀行副行長范一飛，傳出涉嚴重違紀違法，接受調查成為中共二十大後首位落馬的部級官員，最新調查結果9日出爐，范一飛遭控「靠金融吃金融」、「以錢生錢」，因嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被中央紀委國家監委處以開除黨籍和公職的「雙開」處分。

中央紀委國家監委刊載的處分內容指出，經過調查發現，范一飛喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識淡漠，對抗組織審查，大搞迷信活動；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規參加公款宴請、收受禮品禮金、出入私人會所。

此外，在職務安排、崗位調整等方面為他人謀取利益；為官不廉，縱容親屬不實際工作而獲取薪酬，搞權色交易。並違規干預、插手執法活動；道德敗壞，家風不正；毫無紀法底線，膽大妄為。

中央紀委國家監委稱，范一飛長期以「投資」為名大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中央紀委國家監委表示，范一飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

最後，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，決定開除黨籍、公職處分，並收繳其違紀違法所得，其涉嫌犯罪問題也將移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年58歲的范一飛，江蘇人，美國哥倫比亞大學國際經濟碩士、中國人民大學經濟學博士。長年投入金融業，在中國建設銀行工作逾20年，曾任行長助理、副行長，並做過中國投資有限責任公司副總經理，2015年升任中國人民銀行副行長，並分管金融科技及支付司。並於2022年11月遭中央紀委國家監委調查。

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