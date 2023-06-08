謝鋒：「倚美謀獨」和「以台制華」是台海和平最大威脅

中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會為其履新舉行的歡迎活動並發表主旨演講。（中國駐美使館官網）

中國駐美國大使館稱，7日，中國駐美國大使謝鋒應邀出席美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）為其履新舉行的歡迎活動並發演講。他表示，中美要探索新時期的正確相處之道，「當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。」台灣政府「倚美謀獨」和美國一些人鼓譟「以台制華」才是對台海和平穩定的最大威脅。

謝鋒認為，現階段中美兩國應相互尊重、和平共處、合作共贏，探索新時期中美正確相處之道。美方應該尊重中國人民選擇的發展道路、政治制度和發展權利，尊重中方的核心利益和重大關切，確保中美關係沿著正確航向前行，不衝突、不對抗、不打新冷戰。

謝鋒再指，「當務之急是切實管控好台灣問題這個最大風險點。」沒有人比中方更希望和平解決台灣問題，更不願意看到台海生戰生亂，搞兵棋推演的不是中方，改變現狀的也不是中方，製造危機的更不是中方。他批評，「台灣當局『倚美謀獨』和美一些人鼓譟『以台制華』才是對台海和平穩定的最大威脅。」

謝鋒強調，當前中美關係面臨嚴峻挑戰，而現在最根本的是不折不扣堅持一個中國原則，最重要的是用行動恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。

他提到，中美曾建立起100多個對話交流機制，但由於眾所周知的原因陷入停滯。他稱，中方對話的大門始終敞開，過去2年多習近平 主席和拜登 總統6次會晤、通話。僅為籌備巴厘島會晤，中方就與美方同事進行了8輪、超過24小時磋商。會晤後不到1個月，中方又邀請康達助卿、羅森伯格高級主任在河北廊坊深入溝通10個小時。

然而謝鋒還表示，「後來飛艇事件、蔡英文竄美干擾了合作議程，再次打斷了對話進程，中方深感失望。」他再稱，美方近期表示希加强兩國高層接觸、重回巴厘島會晤共識和議程，希望找到緩和緊張局勢的辦法。然而，對話合作要相互尊重、結果導向。「一邊把對方放在製裁名單裡，一邊要求對話合作，這是不可接受的。」為了對話而對話，「談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。」

此外，於活動上謝鋒還稱，中國堅持走和平發展道路，「作用不可替代」。中國的外交按下了「加速鍵」，中國國家主席習近平訪問俄羅斯時，與烏克蘭 總統澤倫斯基通電話，並發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，派出中國政府歐亞事務特別代表訪問烏克蘭等五國。