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傳美日台將共享無人機偵查數據 汪文斌：堅決反對

記者謝守真／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)
中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

英國「金融時報」7日引述知情人士報導，美國、台灣和日本軍方將共享偵察無人機的即時數據。中國外交部今天回應，中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，不要製造台海局勢緊張因素。

而就日本對中俄舉行聯合空中戰略巡航問題，中國外交部則表示，本次中俄聯合空中戰略巡航符合國際法和國際慣例，沒有針對任何特定國家。

針對美、日與我國將共享無人機偵查數據，汪文斌8日於中國外交部記者會上指出，一中原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中美、中日關係的政治基礎。

他強調，台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。「中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，中方敦促有關國家恪守一中原則，不要製造台海局勢緊張因素。中方將堅定維護自身主權和領土完整。」

根據金融時報報導，美國國防承造商General Atomics預定2025年要開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機。美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞曾廣泛使用MQ-9B的前身MQ-9B，可尋找、跟蹤並打擊敵方船舶和雷達。

而熟悉MQ-9軍售的人士透露，華府將允許台灣這款無人機與美國和日本自衛隊的系統整合。如此一來，美台日可以同步取得由無人機蒐集的共同作戰圖像。

此外，共軍與俄軍近日開展第6次聯合空中戰略巡航，並於7日宣布在西太平洋上空的第二階段聯合空中巡邏，此舉引發日本對國家安全的擔憂。除了日本，這次巡航共有8架軍機進入南韓防空識別區，南韓外交部也通過外交管道敦促中俄防止類似情況重演。

對此，汪文斌也於記者會上回答，這次中俄聯合空中戰略巡航「符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家。」

美國國防承造商General Atomics預定2025年開始交付台灣四架MQ-...
美國國防承造商General Atomics預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」無人機 。（取材自General Atomics官網）

日本 一中原則 南韓

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