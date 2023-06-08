中國影協發布「公約」：反對唯洋是從、堅決抵制逃漏稅

中國影協8日發布公告強調堅決抵制逃漏稅等違法違規、失德失範行為。圖為中國民眾在影院觀影。（路透）

擁有眾多會員、且主辦「金雞獎」、「百花獎」等中國電影 獎項的中國影協，在8日發布新的「公約」，要求從業人員「講好中國故事」，堅決抵制醜化人民群眾和英雄人物，反對唯洋是從，也強調抵制逃漏稅、涉黃賭毒等違法違規、失德失範行為。

中國影協在8日於微信 公眾號發布「電影工作者職業道德公約」，當中提到，堅決抵制一切分裂祖國、破壞民族團結、危害社會和諧穩定和損害人民利益的言行；堅決抵制調侃崇高、扭曲經典、顛覆歷史、醜化人民群眾和英雄人物，反對唯洋是從、歷史虛無主義和文化虛無主義。

公約還指出，反對唯票房、唯流量、唯收視率。堅決抵制庸俗、低俗、媚俗，反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義。

除此之外，公約特別提到堅決抵制偷逃稅、涉「黃賭毒」、哄抬片酬、槍手代筆、惡意炒作、票房造假、非法轉載等違法違規、失德失範行為，反對炫富競奢、見利忘義，摒棄畸形審美。

此前，知名女星范冰冰曾於2018年爆發陰陽合約案，由於涉嫌逃漏稅被官方罰款約8.84億人民幣（約合台幣38.2億元），官媒央視網對此評論道，「這再次說明，某些明星靠『刷臉』混成特殊人物，試圖以臉蛋、以知名度解決一切的時代已經一去不復返」。近年包含鄭爽、鄧倫 等多位明星也都被官方調查逃漏稅案件，並罰以巨款。

中國影協全名為「中國電影家協會」，成立於1949年，文革時期被迫停止活動，改革開放後才恢復。目前也是1962年創辦的「百花獎」、1981年創辦的「金雞獎」等電影獎項的主辦單位。

據其官網介紹，目前有包括各省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團電影家協會等在內的32個團體會員，個人會員7000餘人，目前中國影協的主席是中國知名演員陳道明，中國影協分黨組書記則是張宏，後者是中國文聯黨組成員、書記處書記。