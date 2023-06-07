《願榮光歸香港》佔滿iTunes 香港排行榜前10所有位置

支持反送中運動的民眾，曾在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》歌曲。（美聯社）

港府向法院申請《願榮光歸香港 》禁制令後，不同版本的《願榮光歸香港》佔據了蘋果旗下iTunes平台香港排行榜前10名所有的位置。

據彭博報導，每首歌在iTunes以介於6港元至8港元之間的價格售出。

香港律政司5日入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台傳播2019年反送中 運動期間出現的歌曲《願榮光歸香港》。這也是香港1997年回歸以來特區政府首次要求法庭禁播一首歌曲。

港府發言人說，有關歌曲自2019年起廣泛流傳，歌詞內容含有已被香港法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為「香港國歌」，對中國國歌造成侮辱，對國家和特區造成嚴重損害，決定向法院申請禁制令。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊宣稱，如果有香港市民將有關歌曲設為手機 鈴聲，由於有可能在公眾場合給他人聽到，「便有傳播或分發的風險，建議曾經下載及仍有保留有關歌曲的市民刪除」。

《願榮光歸香港》是一首由2019年香港反送中運動參與者創作並廣為傳唱的抗爭歌曲。近年多場國際或地區體育賽事期間，主辦方播放的「香港國歌」為《願榮光歸香港》，而不是中國的「國歌」義勇軍進行曲，引發港府多次批評。港府去年底要求谷歌在使用者搜尋「香港國歌」時顯示正確的結果，但被Google拒絕。