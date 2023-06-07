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熱浪衝擊亞洲工商業和農業活動 經濟損失飆升

編譯洪啟原／綜合外電
北京7日氣溫預測可達攝氏37度。今年提早報到的熱浪侵襲亞洲各國，不只使人類和動物生存受威脅，更將使經濟損失飆升。(美聯社)
北京7日氣溫預測可達攝氏37度。今年提早報到的熱浪侵襲亞洲各國，不只使人類和動物生存受威脅，更將使經濟損失飆升。(美聯社)

熱浪無情侵襲亞洲各國，除了對中國的工業活動和畜牧業產生衝擊，更加劇越南和孟加拉等國的缺電問題，將使亞洲今夏因極端高溫所受的經濟損失飆升。

彭博資訊報導，北京7日預測可出現攝氏37度高溫，上海上周則是打破150年來的5月最高溫紀錄。中國夏季這麼早就出現極端高溫實在罕見，且對人類和動物來說都非常致命。但隨著氣候變遷，炎熱高溫愈來愈常見，使中國農業與工業置身極大的風險中，尤其是去年飽受缺水所苦、中國重要稻米產區長江流域。

在中國各地溫度持續飆升之際，有中媒報導，江蘇一座畜牧場有數百隻豬因過熱而死亡，廣西一處水產養殖場則因水溫飆升，導致大量魚隻翻肚死亡。而中國部分地區的工業用電已受限長達數月，歸咎於乾旱影響水力發電。有知情交易員透露，廣東等地的溫度更高，用電需求在5月底即達顛峰，促使中國部分液化天然氣（LNG）進口商設法從現貨市場進貨。

越南則正在應付歷來最嚴峻的缺電危機，但高溫使得煤炭供應不足、水庫水源枯竭及老舊發電廠設施故障等情況惡化。胡志明市證券公司能源與公用事業研究部主管張秋美6日表示，這是胡志明工業區首度啟動輪流限電，而民生用電的停電時間更久。

由於煤炭短缺，孟加拉也正採取措施因應停電，例如宣布學校本周大部分時間停課；孟國一家大型燃煤發電廠因無法為進口燃料開立信用狀，預計停工至6月底。受水力發電和天然氣進口減少影響，緬甸4月以來的停電情況日益加劇，不只打亂工業活動，更造成民生用電延長限電。

高溫 越南 天然氣

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