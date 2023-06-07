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中國科學家發現最古老恒星遺跡 於130多億年前存在

記者賴錦宏／即時報導
中國中科院科學家發現，138億年前，宇宙誕生之初的第一代超大品質恒星確實存在。（央視新聞APP）
中國中科院科學家發現，138億年前，宇宙誕生之初的第一代超大品質恒星確實存在。（央視新聞APP）

138億年前，宇宙誕生之初的第一代超大品質恒星是否存在，一直是困擾科學界的謎團。中國科研人員通過多年研究，在國際上首次發現第一代超大品質恒星的化學遺跡，從而證明這類宇宙中最古老恒星確實存在，這對探索恒星的起源與演化具有重要意義。該科研成果於6月7日在國際學術期刊《自然》線上發表。

據央視新聞APP報導，為了揭開第一代超大品質恒星是否存在這個謎團，中國科學院國家天文台的科研團隊，利用位於河北興隆的國家重大科技基礎設施－郭守敬望遠鏡開展相關研究工作。科研人員通過該望遠鏡獲得的數百萬條恒星光譜，發現在銀河系銀暈上存在一顆品質大約為0.5個太陽品質的恒星，距離地球約3,327光年，它的金屬元素含量極低，符合理論上第一代恒星終結後孕育的第二代恒星特徵。

中國科學院國家天文台副研究員邢千帆指出，他們利用LAMOST（郭守敬望遠鏡）產生的500多萬條恒星光譜，從中找出了鎂含量最低的一顆恒星，獲取了它的高解析度光譜，與超新星理論模型的計算值進行比較，確定了這顆恒星中的這些元素來自260倍太陽品質的第一代恒星。

據悉，第一代恒星品質可達太陽品質的140倍到260倍，屬於超大品質恒星，是宇宙中最古老的恒星。這類恒星存在於130多億年前宇宙誕生初期，但是壽命只有300萬年左右，隨後便會發生超新星爆發，孕育出科研人員們發現的第二代恒星。

邢千帆比喻這次科研工作就是，通過現存的第二代恒星的DNA，發現了其父輩恒星的特徵。第一代恒星，它有很多「孩子」（第二代恒星），但是這些「孩子」中最長壽的這個恒星，能活到現在，壽命已經達到130多億年。科研人員觀測到這顆「長壽」恒星，並通過對它的研究，推出它的上一代恒星的品質、性質。

中國科學院國家天文台趙剛研究員則指出，下一步科研團隊將通過LAMOST（郭守敬望遠鏡）的海量資料，來反演最初第一代恒星的不同品質恒星的分佈，探索整個宇宙的演化歷史和恒星的演化歷史。

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