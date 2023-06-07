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花旗執行長也去 馬斯克等執行長紛紛訪中原因為何

圖輯／山火影響 紐約如添黃色濾鏡 能見度極低

花旗執行長也去 馬斯克等外國執行長紛紛訪中原因為何

編譯易起宇／綜合外電
花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周加入馬斯克等眾多外企執行長的行列，訪問北京，並拜會財金官員。圖為她5月1日參加Milken Institute Global Conference的檔案照。 (路透)
花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周加入馬斯克等眾多外企執行長的行列，訪問北京，並拜會財金官員。圖為她5月1日參加Milken Institute Global Conference的檔案照。 (路透)

花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）本周訪問北京，加入馬斯克等眾多外企執行長行列。儘管美中地緣政治緊張局勢加劇，外國執行長仍絡繹不絕前往解封後的中國。

中國國家金融監督管理總局7日聲明表示，范潔恩在和局長李雲澤會面的過程中，表達了對中國經濟和金融發展的信心，並承諾會繼續擴大中國國內業務。她也在6日會見人民銀行（央行）副行長，討論國際金融市場的局勢。

這趟訪問使她成為近幾周來最新一位出訪中國的外國企業大咖。近幾個月來訪問中國的外國執行長，包括特斯拉馬斯克、高盛蘇德巍、蘋果庫克、英特爾基辛格、通用汽車巴拉、黑石集團蘇世民和摩根大通的戴蒙等人。

路透指出，其中一個值得注意的共同點是：這些執行長很少在公開場合討論他們的訪中之旅。就連以在推特上活躍發言聞名的馬斯克也異常沉默，他在訪中期間沒發過任何一次推文，只在離開後發的兩則推文中提到過這趟旅行。

一些商會和貿易協會的資深員工表示，鑒於美中政治和貿易緊張惡化到數十年來最低水準，這些外國執行長對中國之行所言甚少，可能是出於謹慎。中國對國家安全的提高重視，讓許多外國企業不確定自己會在哪裡踩到法律紅線。

儘管如此，在經過三年嚴格的防疫限制阻礙入境後，外國執行長們似乎急著了解中國目前的情況。

政治風險諮詢公司China Strategies Group總裁強生說，這是因為這些企業若想在中國營運，就得對中國市場展現出足夠的承諾。但他們同時又不能導致與美國政府間關係緊張，是一項非常艱難的任務。

這些外企執行長在中國時僅有的少數發言，也都與美國總統拜登立場一致，也就是不尋求美國和中國脫鉤。

中國外交部引述馬斯克的話指出，他反對美中經濟脫鉤，並稱兩國為「連體嬰」。摩根大通執行長戴蒙上周也在表示，他贊成東西方「脫險」（de-risking），而不是脫鉤。

亞洲協會政治研究所國際安全和外交副總裁羅素說，脫險和脫鉤之間有著一個微妙但重要的差別，那就是重點在於管控對中國倚賴的風險，而非讓世界分裂成兩個相互競爭的區域。

馬斯克 摩根大通 拜登

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