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中國氣象台：建成AI颱風監測系統 精準度超越美日

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國中央氣象台表示已經建成基於AI技術的颱風監測和預報系統。圖為中國中央氣象台目前對於谷超颱風的預測。（取材自中國中央氣象台官網）
中國中央氣象台表示已經建成基於AI技術的颱風監測和預報系統。圖為中國中央氣象台目前對於谷超颱風的預測。（取材自中國中央氣象台官網）

颱風預測具有相當難度，也是東亞各國氣象研究的重點之一，而中國中央氣象台宣稱已經建成基於AI的颱風監測和預報系統。官方還表示，2022年中國對颱風24小時的預報誤差，首次超過了美國和日本對颱風強度的預報水準。

據央視新聞7日消息，中國中央氣象台已初步建成基於AI的颱風監測和預報系統。中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心首席預報員周冠博表示，2022年25個颱風，有12個颱風都出現了快速增強的過程，「但是我們颱風強度的預報水平是保持住了」。據指出，2022年中國颱風24小時的強度預報誤差是每秒3.88公尺，首次超過了美國和日本對颱風強度的預報水平。

另據中國氣象報社消息，中國中央氣象台颱風與海洋氣象預報中心副主任錢奇峰表示，中央氣象台與科研院所等聯合開展了一系列AI在颱風監測預報中的探索，建立了颱風渦旋識別、颱風智慧定強、颱風快速增強判別等技術，在處理非線性、海量資料上發揮優勢。

例如，基於深度衛星圖像目標檢測的智慧颱風渦旋識別技術，針對弱颱風渦旋識別能力有限的難點，提出了多尺度反覆運算的SSD（Single ShotMultiBox Detector）目標檢測模型，採用颱風渦旋粗定位和精細定位，使得在含有大量雲團雜訊（非颱風渦旋資訊）的紅外雲圖上，智慧識別出颱風渦旋，並對其進行快速定位，該技術對颱風及以上強度識別率接近100%。

此外，中國中央氣象台以AI領域的「時空關聯深度學習模型」為技術基礎，通過標注和學習2005年到2018年西北太平洋及南海颱風衛星雲圖資料中的關鍵資訊，引入生命週期指示，提出了一種自動、客觀的颱風快速增強趨勢判別技術。2022年，對西北太平洋和南海生成的25個颱風中的12個套用颱風強度快速增強判別模型，成功預測出9個颱風的快速增強過程，時間提前量平均在12小時左右。

AI 檢測 日本

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