德西門子總裁6月再訪中 將宣布在中市場重要舉措

德國西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官（CEO）博樂仁（Roland Busch）將於6月中旬再度訪華。（圖：西門子提供）

歐美企業CEO 持續訪華。環球網報導，從有關人士處獲悉，德國 工業巨頭西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官（CEO）博樂仁（Roland Busch）將於6月中旬訪華。此次訪華是博樂仁今年第二次到訪中國，期間將宣布西門子在中國市場的重要新舉措。

博樂仁5月接受英媒採訪時曾強調，退出中國市場對西門子來說不是一個選擇，「我會捍衛我們的市場佔有率，如果可以的話，我更會擴大它。」他說。而中國市場佔西門子收入約13%。

博樂仁上次訪華時間落在今年3月，期間並與中國發改委主任鄭柵潔會晤，當時鄭柵傑表示中方正大力推進數位中國建設,希望西門子加強與中方企業合作，為推動兩國整體合作發揮積極作用；博樂仁則表示，西門子高度重視對華合作，將進一步與中方合作夥伴一起打造產業數位化生態。

此前，面對德國官方對華強硬言論與舉措，德國綠黨籍的新任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲歐盟對中國採取更強硬立場，對新疆 「強迫勞動」產品實施進口禁令等。對此，博樂仁去年12月底頻表態，「對抗式外交政策」無法解決中國犯錯的問題，實施禁令會導致他們不能再進口中國生產的太陽能板，能源轉型無法繼續推動。他也警告德國外長不要與中方對抗，而應該以「尊重的方式」與中國相處。

此外，德國總理朔爾茨去年11月訪華時，在隨團的商業領袖名單中，博樂仁也在其中。