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美批解放軍行為或致誤判 北京：美霸權行徑為風險根源

特派記者賴錦宏／北京即時報導
美國海軍4日深夜公布陸艦3日橫切美軍驅逐艦「鍾雲號」船頭前方的30秒影片。（美聯社）
美國海軍4日深夜公布陸艦3日橫切美軍驅逐艦「鍾雲號」船頭前方的30秒影片。（美聯社）

中共解放軍在台海近距離攔截美軍軍艦和軍機，白宮國安會發言人柯比指出，中方行為不專業，可能引致傷亡及誤判，美軍在公海和國際空域通行完全符合國際法。對此，中國外交部則批評美國軍艦不遠萬里來中國家門口挑釁，美國的霸權行為才是造成海空安全風險的根源。

華爾街日報》報導，柯比指出，有關舉動不用多久就會引致受傷，這就是不安全和不專業的攔截引起的擔憂，可能導致誤解及誤判，「當你有那麼大的金屬物體，無論是在空中還是在海上，並且它們靠得那麼近，相當容易出現誤判或失誤，有人可能會受傷，這是不可接受的，對他們來說也應該是不能接受的」。

該報引述美國學者分析指出，中國對美國在其後花園的軍事存在感到不安，決心讓美國對這些行動產生風險意識，並試圖削弱美國及其盟友在該地區行動的能力。從中國角度來看，風險愈大，對自身愈是有利，中方的假設是自己能比美國更好地處理這種風險，同時希望美方處於緊張狀態。

中國外交部則表示，美軍的行為不是維護航行自由，而是在推行航行霸權，是赤裸裸的軍事挑釁行為。中國堅決反對以航行和飛越自由為名，危害中國國家主權和安全。

中國蘇州號軍艦3日橫切航行中的美軍驅逐艦「鍾雲號」，兩艦相隔僅約137公尺。

柯比 華爾街 白宮

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