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港府申請禁播反送中歌曲「願榮光歸香港」

中央社香港6日電
香港當局向法庭申請禁止播放「反送中」歌曲「願榮光歸香港」，圖為2019年香港民眾在一家購物中心大廳合唱該曲。(美聯社)
香港當局向法庭申請禁止播放「反送中」歌曲「願榮光歸香港」，圖為2019年香港民眾在一家購物中心大廳合唱該曲。(美聯社)

在「反送中」運動爆發4年後，香港當局向法庭申請禁止播放「反送中」歌曲「願榮光歸香港」。

港府今天公布，律政司昨天向法庭申請禁制令及臨時禁制令，要求禁止四項與「願榮光歸香港」（Glory to Hong Kong）有關的非法行為，現正等候法庭指示，聆訊日期待定。

港府指出，有關歌曲自2019年起開始廣泛流傳，歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期也多次被錯誤表述為香港「國歌」，對中國國歌「義勇軍進行曲」造成侮辱，並對中國和特別行政區造成嚴重損害。

港府表示，過往發生的不少事件已證明有關歌曲極可能會在違反香港國安法及刑事罪行條例等情況下繼續被肆意流傳；為了履行政府維護國家安全的憲制責任，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，政府經仔細考慮後，決定向法院申請禁制令。

大致而言，港府申請的禁制內容是任何人不得以任何方式廣播、表演、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲。

政府發言人說，申請禁制令的目的是制止任何人在意圖煽動他人分裂國家或在具煽動意圖的情況下，傳播或表演有關歌曲等；或在具侮辱國歌意圖的情況下，將有關歌曲當作香港「國歌」傳播或表演等。

香港 反送中 臨時禁制令

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