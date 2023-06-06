「中俄新路陸糧食走廊」 首批俄國大豆運往中國內蒙古

近日俄羅斯的大豆經由「中俄新路陸糧食走廊」運往中國的內蒙古，這是首批此類糧食作物的運輸。（取材自誠通國際官網）

中國與俄羅斯 「中俄新路陸糧食走廊」計畫，日前有最新進展，首批經由該走廊運輸的俄羅斯大豆已經抵達內蒙古滿洲里，該走廊預計每年將從俄國 輸往中國800萬噸糧食，也是中國近年糧食戰略的重要環節。

據滿洲里市政府官網消息，6月2日運抵滿洲里口岸的糧食共271.6噸，目的地為天津。項目運營期間，每年經滿洲里口岸運抵的俄羅斯糧食將達到800萬噸。

公開資料顯示，「中俄新路陸糧食走廊」是2016年俄國總統普亭 （Vladimir Putin）訪問中國時，與中國國家主席習近平會談後簽署的合作，旨在擴大西伯利亞、遠東和烏拉爾地區的糧食產量，及對中國和其他亞太國家的出口。項目的第一列火車2017年4月底抵達中國，將2,000噸2016年生產的糧食和油料作物運送到秦皇島開發區。

俄國經由「中俄新路陸糧食走廊」輸往中國的主要是穀物、油料作物（大豆、大麥、油菜籽、亞麻籽）和葵花籽油。而大豆則是中國每年從外部進口最多的糧食種類，2022年進口量達9,108萬噸，價值612億美元。

日前俄羅斯衛星通訊社曾報導，普亭已責成與中國研究制定協議，通過建立新的「糧食走廊」來增加糧食產量。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉志勤表示，打造「中俄新陸路糧食走廊」對中國未來糧食市場的發展和戰略儲備具有重要意義。尤其中國國家糧食和物資儲備局局長叢亮公開談及中國糧食自給自足和在此基礎上擴大國際合作的問題，包括糧食進口。

而官媒新華財經近日指出，俄羅斯阿勒泰邊疆區在糧食產地對穀物從播種到收穫進行全程監測，產品符合中國的植物檢疫標準。