我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指觸9月新高 道指跌200點

Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

港媒反送中報導官司勝訴 新聞自由難得一次勝利

中央社香港5日電
蔡玉玲。(路透資料照)
蔡玉玲。(路透資料照)

反送中」運動結束後，不少人認為香港的新聞自由陷入谷底。但官方香港電台「鏗鏘集」前編導蔡玉玲在一次涉及「反送中」運動的時事節目官司中最終勝訴，為當地新聞自由贏得一次勝利。

「反送中」2019年初爆發後，同年7月21日，一批「反送中」支持者身穿黑衣在元朗集會示威，期間曾在區內與其他人爆發衝突；當晚，示威者在區內地鐵站遭到一批白衣人襲擊，導致運動惡化。

翌年，蔡玉玲為港台製作「721事件」調查報導，期間她向運輸署申請調查一輛轎車的資料，相關資料其後在「721誰主真相」節目上出現。

節目播放後，警方接獲市民投訴，於是拘捕了蔡玉玲並予以起訴，罪名是「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

按照規定，任何人都可以向運輸署查問車輛及車主資料，但只能用於涉及交通事宜。

2021年4月，西九龍裁判法院裁定蔡玉玲兩項虛假陳述罪名成立，罰款港幣6000元（約764美元），是首樁有記者因車牌查冊被定罪的案件。

蔡玉玲不服定罪，2022年向高等法院提訴，但遭駁回。之後，她上訴至終審法院，終院5月開審，今天裁決，而終院5名法官最終一致裁定蔡玉玲上訴成立，撤銷所有定罪。

綜合媒體報導，大致而言，終院確定，申請人需要就車輛查冊提出申請，以及陳述其用途，但查冊申請表格上，蔡玉玲申報的細分類「其他有關交通及運輸事宜」，必須被理解為涵蓋任何其他跟交通及運輸事宜有關的事務。

判決指出，言論及新聞自由受憲法保護，沒有理由將真誠的新聞調查排除在「其他有關交通及運輸的事宜」外，而「其他有關交通及運輸的事宜」一辭既不清晰，也不明確。

判決又認為，記者「很可能誠實地錯誤相信新聞工作用途包含在『有關交通及運輸的事宜』內」。

對於蔡玉玲上訴得直，香港新聞行政人員協會表示歡迎，強調新聞工作者對涉及公眾利益的社會事件進行偵查報導，是職責所在；香港的言論、出版及新聞自由受基本法保障，促請當局理順目前新聞界使用的相關查冊，包括車牌查冊等查證方式，訂定更清晰的指引，以利新聞界的採訪工作。

香港記者協會也歡迎有關裁決，指出案件足以反映業界現況艱難。蔡玉玲透過查找車牌來尋找真相，卻被控虛假陳述罪成，這只會對媒體工作者構成重大障礙，削弱媒體發揮求真及監察的作用。

記協促請政府尊重新聞工作者的工作，確保公眾的知情權及新聞自由獲得保障。

蔡玉玲本人則向媒體說，今天的判決很清晰，傳達的重點就是言論自由及新聞自由受憲法保障；她又指自己於2020年11月被捕，到今天判決取得最後勝利，歷時30個月，這對業界或很多新聞工作者來說，其實已帶來限制。

她希望記者們不要因為這起案例被嚇倒，導致日後在新聞調查上有所顧慮。

香港 反送中 地鐵站

上一則

中國加強反壟斷執法 開出兩筆億元級天價罰單

下一則

被任賢齊警告「唱不好就下去」 天團反應曝光

延伸閱讀

台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協：和平哀悼不是罪

台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協：和平哀悼不是罪
香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲
消費券、開心香港力撐 香港零售恢復疫前9成

消費券、開心香港力撐 香港零售恢復疫前9成
港特首政策組專家：引入內地電視頻道 讓市民了解國情

港特首政策組專家：引入內地電視頻道 讓市民了解國情

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石