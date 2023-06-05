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中國加強反壟斷執法 開出兩筆億元級天價罰單

記者林茂仁／即時報導
中國國家市場監管總局開出兩筆人民幣億元級天價罰單。（網路照片）
中國國家市場監管總局開出兩筆人民幣億元級天價罰單。（網路照片）

中國加強反壟斷執法，中國國家市場監管總局針對民生領域推出反壟斷執法專項行動，公布了第一批集中查處的13個重大典型壟斷案件，主要涉及藥品、公用事業和保險等領域。個別企業甚至被市場監管部門開出兩筆人民幣億元級「天價罰單」。

央視新聞報導，被開罰的不光是企業還有行政單位，此次反壟斷執法專項行動公布的首批13個典型案例中，5個案件發生在藥品領域，8個案件發生在公用事業及保險等領域，開罰主要原因有：濫用市場支配地位，相關主體達成並實施壟斷協議，濫用行政權力排除、限制競爭。

在藥品領域，涉案相關藥品列入了國家基本藥物目錄，用於治療腫瘤、心梗等重大疾病，關係著民眾身體健康，但相關主體不法行為帶來了不良社會影響。

例如遠大醫藥與武漢匯海達成並實施關於銷售去甲腎上腺素原料藥和腎上腺素原料藥的壟斷協議，導致相關製劑價格逐年上漲並時常短缺，影響患者正常用藥，增加了患者用藥成本和國家醫保支出。

中國國務院反壟斷委員會專家諮詢組專家、中國政法大學副校長時建中分析，由於藥品行業和公用事業的產品特性和市場結構特點，壟斷行為易發、多發、頻發，一直是反壟斷執法持續關注的重點領域。此次公布的首批案例具有典型性和代表性，能進一步起到引導和規範作用。

從此次專項行動處罰力度看，市場監管部門不僅沒收相關企業的違法所得，同時還依據相關規定對相關主體進行罰款。其中，市場監管部門對「遠大醫藥與武漢匯海達成並實施壟斷協議、濫用市場支配地位案」和「東北製藥集團股份有限公司濫用市場支配地位案」，均開出人民幣億元級的罰單。

時建中指出，預防和制止民生領域壟斷行為，不僅有助於推動建設全國統一大市場，還有助於遏制濫用行政權力排除限制競爭。

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