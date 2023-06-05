我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指觸9月新高 道指跌200點

Risu短網址遭濫用分享私密片 業者進行大範圍審查

中國國台辦主任宋濤：九二共識是打破兩岸僵局唯一出路

特派記者廖士鋒／北京即時報導
「兩岸關係前瞻與思考研討會」5日下午在北京舉辦，國台辦、中國其他部委官員都有出席。（記者廖士鋒／攝影）
「兩岸關係前瞻與思考研討會」5日下午在北京舉辦，國台辦、中國其他部委官員都有出席。（記者廖士鋒／攝影）

中共對台政策持續往促統方向前進，中國國台辦主任宋濤指出，堅持九二共識是打破兩岸僵局唯一出路，也強調兩岸協商可以有步驟、分階段進行，方式「可靈活多樣」。

中國國台辦主任宋濤5日下午在北京友誼賓館舉辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」中指出，上午中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見新黨代表團時，「深刻闡述新形勢下對台大政方針，指明兩岸關係發展道路和前提，揭示祖國統一、民族復興大勢不可阻擋」。

宋濤繼而提到，兩岸同屬一個中國的歷史經緯事實清晰、一個中國原則是兩岸關係政治基礎，體現一個中國原則的九二共識是確保兩岸關係和平發展的關鍵，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。

他還強調，當前兩岸關係處在重要時間節點，再次面臨道路和方向選擇。宋濤批評民進黨當局「固守台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國的九二共識，製造兩岸當局對立、對抗、圖謀倚美謀獨、以武拒統、抗拒祖國統一」，並批評外部勢力「以台灣為棋子，圖謀倚台制華、干涉中國內政、阻撓中國統一」，指出民進黨與外部勢力勾連「只會把台灣推向災難深淵，給同胞帶來嚴重禍害」。

他表示，「何去何從，台灣同胞應該做出正確選擇」，並呼籲兩岸同胞要「堅決反對數典忘祖的民族敗類、堅決抵制用心險惡的外來干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

就兩岸未來發展，宋濤表示將持之以恆、深化對話協商，「兩岸的事是兩岸中國人的家裡事，應該商量著辦，也完全可以商量好」。他提到，兩岸長期存在的政治分歧是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去，「兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣」。中國願意在一個中國原則和九二共識基礎上推進與台灣各黨派、各界別、各階層聯繫，「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深度協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一」。

宋濤並提到，將繼續秉持兩岸一家親理念， 擴大兩岸交流合作，「盡最大努力為兩岸同胞往來提供便利條件，不斷完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」。

這場活動由國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心、清流文教協會主辦，宋濤、國台辦副主任陳元豐等人出席，值得一提的是，甫被宣布為國台辦新任發言人的陳斌華，此次也以國台辦宣傳局（新聞局）副局長身分與會；中國教育部、農業部、商務部、海關總署都有派官員出席。參與的還有新黨主席吳成典為主的新黨代表團、台企聯會長李政宏等人。

新任國台辦發言人陳斌華5日出席研討會，這也是他被任命為發言人後，首度公開露面。（...
新任國台辦發言人陳斌華5日出席研討會，這也是他被任命為發言人後，首度公開露面。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦主任宋濤5日強調，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸...
中國國台辦主任宋濤5日強調，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。（記者廖士鋒／攝影）

中共 民進黨 教育部

上一則

中國地方債務被列為亞洲最大金融風險 官方：財政健全

下一則

王毅讚法國總統馬克宏表態 「體現獨立自主」

延伸閱讀

宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識
連勝文西安祭祖會宋濤 賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

連勝文西安祭祖會宋濤 賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意
宋濤會晤連勝文 重申九二共識反台獨

宋濤會晤連勝文 重申九二共識反台獨
強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作

強調主導 宋濤：兩個大局謀畫對台工作

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
6月2日，香港鑽石山荷里活商場下午突發斬人案，兩女被斬死，39歲男凶手當場遭制服及後被捕。圖為大批警員在現場調查。（中通社）

香港商場發生砍人血案 兩女原參加生日宴遇死劫

2023-06-03 10:10

超人氣

更多 >
侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾
女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少
23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石