中國國台辦主任宋濤：九二共識是打破兩岸僵局唯一出路

「兩岸關係前瞻與思考研討會」5日下午在北京舉辦，國台辦、中國其他部委官員都有出席。（記者廖士鋒／攝影）

中共 對台政策持續往促統方向前進，中國國台辦主任宋濤指出，堅持九二共識是打破兩岸僵局唯一出路，也強調兩岸協商可以有步驟、分階段進行，方式「可靈活多樣」。

中國國台辦主任宋濤5日下午在北京友誼賓館舉辦的「兩岸關係前瞻與思考研討會」中指出，上午中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會見新黨代表團時，「深刻闡述新形勢下對台大政方針，指明兩岸關係發展道路和前提，揭示祖國統一、民族復興大勢不可阻擋」。

宋濤繼而提到，兩岸同屬一個中國的歷史經緯事實清晰、一個中國原則是兩岸關係政治基礎，體現一個中國原則的九二共識是確保兩岸關係和平發展的關鍵，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。

他還強調，當前兩岸關係處在重要時間節點，再次面臨道路和方向選擇。宋濤批評民進黨 當局「固守台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國的九二共識，製造兩岸當局對立、對抗、圖謀倚美謀獨、以武拒統、抗拒祖國統一」，並批評外部勢力「以台灣為棋子，圖謀倚台制華、干涉中國內政、阻撓中國統一」，指出民進黨與外部勢力勾連「只會把台灣推向災難深淵，給同胞帶來嚴重禍害」。

他表示，「何去何從，台灣同胞應該做出正確選擇」，並呼籲兩岸同胞要「堅決反對數典忘祖的民族敗類、堅決抵制用心險惡的外來干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

就兩岸未來發展，宋濤表示將持之以恆、深化對話協商，「兩岸的事是兩岸中國人的家裡事，應該商量著辦，也完全可以商量好」。他提到，兩岸長期存在的政治分歧是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去，「兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣」。中國願意在一個中國原則和九二共識基礎上推進與台灣各黨派、各界別、各階層聯繫，「就兩岸關係和國家統一開展廣泛深度協商，共商推動兩岸關係和平發展、融合發展和祖國和平統一」。

宋濤並提到，將繼續秉持兩岸一家親理念， 擴大兩岸交流合作，「盡最大努力為兩岸同胞往來提供便利條件，不斷完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」。