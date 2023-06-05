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回應軍艦對峙 中外交部：反對有關國家在台海製造事端

記者陳政錄／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）
中國外交部發言人汪文斌。（歐新社）

針對近日美國軍艦通過台灣海峽時遭共軍軍艦攔截一事，中國外交部發言人汪文斌5日下午在例行記者會中稱，事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

汪文斌首先表示，共軍東部戰區發言人已就此作出回應，大家可以查閱。他接著說，要強調的是事實真相是美方滋事挑釁在前，中方依法依規處置在後，中國軍隊採取的行動是應對有關國家挑釁的必要舉措，完全合理合法，安全專業。

汪文斌表示，中方堅決反對有關國家在台海地區製造事端，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

日前，美方指控中國軍艦在台灣海峽以「不安全的方式」靠近美國軍艦，兩艘軍艦距離不到140公尺。

另，就香格里拉對話期間各方的相關表態，汪文斌表示，中方一貫尊重各國依據國際法享有的航行和飛越權利，中國軍隊依法依規開展海空現場應對，相關措施是完全專業合理的，也是合理合法的。

他還說，個別國家意圖在亞洲發動「新冷戰」，逼迫地區國家選邊站隊，引起地區國家的普遍警惕和堅決反對。他表示，堅持戰略自主、維護地區穩定與發展，是地區國家的共同心聲。有的國家嘴上標榜自由開放，聲稱維護地區和平繁榮，實際上卻不斷拼湊形形色色的軍事集團，還試圖推動北約東進亞太。

汪文彬表示，大部分地區國家的態度十分明確，反對在地區拼湊各種軍事集團，不歡迎北約把觸角伸向亞洲，不接受把陣營對抗複製到亞洲，不允許任何冷戰、熱戰在亞洲重演。

至於美國國務院亞太事務助理國務卿康達等美國官員訪華，汪文斌回應說，中國外交部美大司司長楊濤和來訪的康達、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭舉行了會談，5日下午，中國外交部副部長馬朝旭將和他們舉行會見，「有關的會見會談情況，大家可以關注中方發布的消息稿」。

共軍 北約 國務院

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