台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協：和平哀悼不是罪

台大研究生協會昨下午在自由廣場大道，聲援被港警逮捕台大研究生劉家儀，譴責港警的作為，呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。(記者林伯東／攝影)

台大城鄉所研究生劉家儀日前在香港 維多利亞公園哀悼六四 ，遭香港警方帶走。劉家儀今天上午透過臉書 報平安。台大研究生協會稍早發布三點聲明，盼近期先予劉同學休息空間，謝謝這兩天台大與城鄉所的積極聯繫，另也重申「和平哀悼不是罪」，將持續關注香港的政治情勢，給予追求自由者最大支持及聲援。

劉家儀3日晚間6時4分，與友人一同在香港維多利亞公園哀悼六四，遭香港警方帶走。台大研究生協會昨天傍晚在台自由廣場高喊「立即釋放劉家儀、台大校方應表態」、「譴責港警濫捕、還我香港自由」等口號，譴責港警無理濫捕，並呼籲台大校方、台灣政府能對自由民主表態，捍衛任何人支持自由民主的價值。

劉家儀今天上午在臉書PO出天空照片，並表示「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！2023年6月3日至6月4日，在香港警署經歷被扣查『煽動罪』，並已在48小時內保釋。同時，亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

台大研究生協會今天下午發布三點聲明，表示劉家儀同學今早已於臉書公開貼文報平安，他也完成個人悼念的禁食，感謝外界的關心；盼近期先予劉同學休息空間，謝謝這兩天台大與城鄉所的積極聯繫。

台大研究生協會也重申「和平哀悼不是罪」，接下來將持續關注香港的政治情勢，給予追求自由者最大支持及聲援。