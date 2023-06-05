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害2山客放棄登頂珠峰 她撿回命後1萬元救援費「只願付4000元」

中國新聞組／即時報導
救人過程。（取材自錢江晚報）
救人過程。（取材自錢江晚報）

湖南省登山隊2名隊員范江濤和謝如祥，今年5月在距離登頂珠峰不到400米時，為救人放棄登頂計畫的義舉贏得廣泛讚譽。然而事發後一個月，媒體報導被救者只願意承擔1萬美元救援費用中的4000美元。

范江濤氣憤地表示，自己很生氣，已經決定和另一救人者自己承擔這筆費用，也很想問問被救者到底是為什麼。

上游新聞報導，5月18日晚8點，在珠峰海拔8450米處，范江濤發現了倒地的劉女，右手沒有手套，已凍得發黑，左手只有一隻抓絨手套；經查，她臉部已覆蓋薄冰，生命體征微弱。

「8000米以上無救援」是登山界的慣例。范江濤表示，夏爾巴嚮導（為攀登者提供支持的珠峰本地居民）也勸自己不要施救，但走出20多米後，范江濤哭了出來，還是決定放棄登頂折返救人。「當時看到是中國人，下意識地還是要瞭解一下情況。」

報導指出，放棄登頂救人，意味著40多天的訓練、近40萬元人民幣的投入和登頂目標付諸東流，范江濤在救援時甚至哭起來。在海拔8300米處，已經疲憊不堪的范江濤又遇到了正在攀登的隊友謝如祥。

「必須得救，這是應該的，哪怕是一具屍體也要帶下去。」57歲的謝如祥當下也決定放棄登頂，要救這個人，並承諾只要把劉女送回C4營地，就給夏爾巴嚮導1萬美元的獎勵。

經過4個多小時的救援，劉女被送至C4營地轉危為安，隨後被所屬登山隊接走。

「我們還是同一架航班返回中國，後來就再也沒有見到過。」范江濤說，後來，「夏爾巴已經等不耐煩了，一直在催著我們要這個錢。我就找了一個朋友聯繫她（劉女），看到底有個什麼說法。」

范江濤得到的回覆是，「我們每人給夏爾巴的小費1800美元，她願意付1500美元。然後救援費用1萬美元，她願意付4000美元。這把我惹怒了，我說你這樣子說的話，這錢我一分都不要了，不用給我了。」

「最後的救援費用是我們自己出了，我跟祥哥各出了5000美元，已經給了夏爾巴嚮導1萬美元。」范江濤說，「救了人，放棄了幾十萬元，放棄了這麼長時間的準備，最後還是我自己出錢。我挺生氣的，但是我不好多說什麼，但我非常想知道這是為什麼。」

這則新聞5日上了微博熱搜榜，網友評論劉女：「她的行為將會導致更多人不願意施救」、「為什麼要慣著這些人？官司打到底」、「她覺得自己命就值那麼多錢」。

遇險的劉女。 （取材自央視）
遇險的劉女。 （取材自央視）

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