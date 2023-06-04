中國失業統計失真 學者指疫後增3千萬失業青年

中國青年失業問題廣受關注。示意圖。(新華社)

歷經疫情 3年，中國青年失業問題廣受關注。有學者指出，當前中國失業率統計明顯失真，保守估計目前16歲到40歲的青年絕對失業人口，比疫情前增加了2500萬到3000萬人左右。

微信公眾號「財經十一人」1日刊出北京改革和發展研究會研究員王明遠的文章。針對當前中國失業統計，他列舉出3個問題。

第一，中國的「就業 」標準太低。國際勞動組織界定是調查1週內工作10小時才算就業，美國為15個小時，法國為20個小時，而中國僅為1個小時；1個小時的工作收入不足以解決生活，不是有效就業。

第二，中國的就業率是針對城鎮人口調查，儘管已經開始把農村戶籍人員統計在內，但農民工失業後往往會因生活成本選擇返鄉。因此，失業調查很難抽取到已失業的農民工。

第三，中國現在「靈活就業」人員多達2億，占城鎮就業人口的40%左右。但他們的社保參與率不足20%，很難透過失業險領取和失業登記等觀察他們的實際就業情況。

王明遠指出，在中國，每年「再就業人員」的數量，與退休人員數量大致相同，新增就業人員基本由初次就業的應屆畢業生組成。

在2013年之前，中國經濟處於高速發展階段，總體上是新增就業人數大於應屆生總數。2013年到2019年之間，應屆生畢業規模和新增就業崗位數量都在增加，兩者都在1300萬左右，初次就業市場的供需大致平衡。

不過疫情後，就業形勢產生了根本性轉折。一方面，每年新增就業崗位開始劇烈減少；另一方面，由於過去的擴招，中等職業教育 和高校（大專院校）畢業人數劇增，歸國留學人員規模也日益龐大，因此出現了就業市場的職位嚴重供不應求局面。

至於原本有工作但失業的人數，王明遠的估算依據是，A股上市企業的平均員工數量比疫情前縮水11.9%；中小微企業去年註銷率約10%。

綜合以上研究，他說，中國疫情3年以來，大約累計有1500萬左右中專和高校應屆畢業生沒有找到工作。同時，大約有10%的企業在職員工失業，這部分16-40歲青年在職人員約2500萬左右。

此外，根據北大盧鋒教授的研究，近3年還至少有2300萬左右農民工因為失業而返鄉，如果以其中60%為青年人計算，那麼這部分也有1400萬左右。那麼，「疫情以來大約共新增了5400萬左右青年人失業人口」。

這些失業人口中，不排除有相當部分經過一段時間又重新找到了工作，或者通過靈活就業形式，實現了再就業（例如，3年以來網約車公司滴滴的活躍司機數量增加了1200餘萬，外賣騎手、快遞員、配送員增加了月增加了約800萬），不過估計仍有一半，也就是「2500萬到3000萬人左右至今仍處於失業狀態」。

王明遠指出，保守估計目前青年絕對失業人口比疫情前增加了2500萬到3000萬左右，大約相當於這個年齡段參與就業市場勞動力總量（4.02億）的6.2%至7.5%，或者相當於全部勞動年齡人口（8.8億）的2.8至3.4%。

他說，考慮到青年人就業集中在21世紀新興的網路、教育、地產、金融等行業，而這些行業最近3年受衝擊程度最大，做出上述推論應該不至於相差太多。