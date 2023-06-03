我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

美晶片大廠無底線降價 中國市場將陷入地獄級競爭

記者林宸誼／即時報導
德州儀器（TI）今年5月全面下調了中國市場的晶片價格，試圖在中國經濟復甦前的最黑暗的時刻，透過降價搶更多市佔。（美聯社）
德州儀器（TI）今年5月全面下調了中國市場的晶片價格，試圖在中國經濟復甦前的最黑暗的時刻，透過降價搶更多市佔。（美聯社）

為了搶奪市場與壓制競爭對手，美國晶片大廠德州儀器（TI）開始進行沒有底線的降價。中國業者分析，這次降價對中國本土晶片廠而言，完全是地獄級的殺手鐧。

快科技報導，經歷了營收和淨利潤連2季下滑後，德州儀器（TI）今年5月全面下調了中國市場的晶片價格，試圖在中國經濟復甦前的最黑暗的時刻，透過降價搶更多市占。

報導指出，德儀此舉既是搶奪市場，同時也是打壓競爭對手。此次德儀在中國市場降價主要影響的是通用型類比晶片，對於較為分散的各類專用類比晶片市場影響則參差不齊。其中，電源管理晶片（PMIC）和信號鏈晶片則是受到此次降價策略影響的重災區。

中國類比晶片廠某高層管理人員透露：「德儀這次降價沒有固定幅度和底線，完全比照中國國產晶片價格來，目的就是打擊競爭對手。」

很顯然地，德儀在電源管理晶片方面有意與中國本土廠商開啟價格戰。由此可以預判，從電源管理晶片開始，類比晶片將開始新一輪的大廝殺。

中國晶片業者還表示，德儀這次無底線地降價，針對的就是中國晶片公司，就是一定要壓到比中國國產的便宜，「不誇張的說，德儀的降價直接讓類比晶片市場競爭從Hard（困難）難度，直接降到Hell（地獄）等級。」

晶片 德州 營收

上一則

武漢小學生校內遭車撞死 母疑遭網暴後墜樓身亡

下一則

美允中增加直飛航班 飛行途徑需繞過俄羅斯

延伸閱讀

博通:今年AI銷售將倍增

博通:今年AI銷售將倍增
阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動

阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動
新加坡教授楊偉聰：台積電在美建廠 助拜登應對政策挑戰

新加坡教授楊偉聰：台積電在美建廠 助拜登應對政策挑戰
缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售

缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30

超人氣

更多 >
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊