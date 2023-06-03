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財政壓力大 中國地方政府停車場大拍賣

中央社北京3日電
中國媒體報導，停車場（位）特許經營權正成為中國中西部地方政府熱賣「產品」。圖為示意圖。(Pexels)
中國媒體報導，停車場（位）特許經營權正成為中國中西部地方政府熱賣「產品」。圖為示意圖。(Pexels)

中國媒體報導，停車場（位）特許經營權正成為中國中西部地方政府熱賣「產品」，背後原因是財政壓力。

經濟觀察報近日引述數據報導，去年1至5月，總計11個地方政府主體出讓停車位經營權，而今年1至5月，這個數字接近40個。

招標停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，包括貴州、雲南、陝西、湖南、甘肅、四川以及河北等地，以縣區級為主。

停車位經營權轉讓原因之一是地方政府面臨的財政收支壓力。中國國務院去年下發「關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見」，提出「推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的地區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險」。

從事政府投融資人士指出，地方政府若不轉讓停車位經營權，只能逐年收停車費，轉讓之後，即可一次性收取25或30年的經營收入。

據指出，今年出讓停車位特許經營權的地方政府主要集中在中西部地區，以縣區級為主。

投融資人士表示，地方政府將停車位收費權轉讓之後，獲得收費權的單位會將未來收費權或收益權作為質押，繼續融資。

據透露，很多地方的財政收入之前尚可，保運轉問題不大。現在很多地方正面臨「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）壓力，急需盤活存量資產，減緩財政壓力，而停車位資產較易獲得，也較易轉讓。

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