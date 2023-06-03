中國奶粉史上最嚴「新國標」上路3個月 316配方獲註冊

中國嬰幼兒配方奶粉自今年2月22日起實施標準加嚴的「新國標」，促使奶粉製造業者從市場競爭轉向品質競爭。（新浪網）

據中國經濟日報，中國嬰幼兒配方奶粉自今年2月22日起實施「新國標」，按規定，只有通過「新國標」配方註冊的奶粉產品才能在中國銷售，且因其對原料、配方營養素、安全性指標等要求都加嚴，有「史上最嚴」標準之稱，這也使奶粉製造業者從市場競爭轉向品質競爭。

據統計，截至今年2月中旬，已有31家乳企旗下112個品牌的316個配方獲得新國標註冊。報導指，在推動新國標實施的過程中，從工廠審核、企業穩定性測試到配方論證，都反映出企業在加快從過去重營銷，向現在以技術研發、科技創新為主的轉變。目前嬰配粉市場集中度已很高，前十家龍頭企業市占率達到7成以上，而二次配方註冊相當於「優中選優」，龍頭企業的優勢將更加明顯。

報導引述中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長宋亮解釋道，新國標頒布恰逢乳品企業配方「二次註冊」時期，新國標註冊成本高，同時需要企業在較短時間內完成配方升級並準備註冊材料，十分考驗企業的綜合實力。宋亮進一步指出，過去嬰幼兒奶粉品牌相對分散，市場集中度不高，配方註冊門檻提高後，品牌在產品質量上的競爭將更加激烈，預計未來將有三分之一品牌會被淘汰。

報導稱，新國標的實施還將對穩定奶粉價格、促進產業轉型升級產生積極作用。宋亮指出，過去3年，各大品牌紛紛用價格來搶占市場，造成市場競爭日益加劇，降低了消費者的消費信心。「新國標」將滿足消費者對於高質量產品的消費需求，對於穩定市場價盤、恢復價格體系，有望結束中國國產奶粉「打價格戰」的情況。

另，新國標的頒布也體現中國人健康理念轉變，報導指出，包括一些營養素的指標，標準是要越來越符合現代健康理念或最新科學證據，如調整了較大嬰兒和幼兒配方食品中蛋白質 含量，增加了較大嬰兒配方食品中乳清蛋白含量，調整了較大嬰兒配方食品中碳水化合物含量，增加了較大嬰兒和幼兒配方食品中乳糖含量，並明確限制蔗糖在嬰兒和較大嬰兒配方食品中的添加等等，據指，將讓嬰配粉更適合「中國寶寶」體質。

新國標意味著嬰配粉品質的升級，而消費者又該如何分別新舊標準的產品？據報導，自2月22日起，未獲得新國標批件的產品已停止生產，但此前生產的還在保質期內的舊標準產品仍可以正常銷售，因此若消費者選購到上述日期以後生產的奶粉，就一定是新國標產品，同時奶粉國標號10765後有──2021字樣的產品一定是新國標產品。現在各大業者若仍有舊標商品，亦紛紛加速促銷清空庫存。