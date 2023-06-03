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武漢將有迪士尼樂園？官方稱洽談中遭打臉：假訊息

記者陳宥菘／即時報導
武漢市蔡甸區官方日前稱正與迪士尼樂園展開初步洽談，可望推動建設「武漢迪士尼」，遭迪士尼官方打臉是假訊息。（中新社）
武漢市蔡甸區官方日前稱正與迪士尼樂園展開初步洽談，可望推動建設「武漢迪士尼」，遭迪士尼官方打臉是假訊息。（中新社）

中國媒體報導，據「湖北發布」微信公眾號消息，近日有網友詢問武漢市相關部門「能否引進迪士尼樂園？」武漢市蔡甸區回覆表示，剛與迪士尼展開初步洽談，將努力推動達成專案落戶意向。但隨後經媒體查證，上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King（王凱）表示：這是假新聞。

綜合澎湃新聞、上海證券報報導，此前「湖北發佈」引述武漢市蔡甸區回覆表示，目前迪士尼項目正由上級部門接洽，武漢市商務局剛與迪士尼展開初步洽談，努力推動達成專案落戶意向。

消息還提到目標選址區域，將以包括蔡甸、黃陂等區為主，並稱蔡甸區後續會積極關注專案接洽進展，努力向上級部門爭取洽談機會。

此消息一出引起中國網友熱議，有許多網友紛紛表示期待，甚至有網友分析，武漢正好位於中國主要大城市如北京、上海、廣州、成都中心位置，距離都約五小時內，表示「希望能成」，但有也網友抱持懷疑態度覺得可能性不大，「意向接觸和落定還相差甚遠」。

然而，後續經「澎湃新聞」等陸媒向上海迪士尼求證後，卻得到上海迪士尼度假區公共事務與傳訊副總裁Murray King（王凱）的回覆表示，「這是假新聞」。且據財聯社消息，原先「湖北發布」微信公眾號發布的文章「最新進展！迪士尼樂園有望落戶武漢！」已經被刪除。

有許多中國網友得知「武漢迪士尼」落空以後，紛紛表示遺憾，還有網友直言反酸，「事實上，所有的縣市都與迪士尼積極洽談」。另有網友許願，武漢離上海迪士尼太近了，若真要有新的迪士尼樂園，希望能設址在北方城市。

陸媒指，「湖北發布」微信公眾號發布的文章「最新進展！迪士尼樂園有望落戶武漢！」目...
陸媒指，「湖北發布」微信公眾號發布的文章「最新進展！迪士尼樂園有望落戶武漢！」目前已遭刪除。（取材自微博）

迪士尼 武漢 樂園

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