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武漢童遭師撞死 母疑不堪網暴墜樓輕生

中國新聞組／北京3日電
武漢「小學生校內被老師開車撞死」事件中的男童母親楊女士，傳出2日在小區從24樓墜樓身亡。(取材自微博)
武漢「小學生校內被老師開車撞死」事件中的男童母親楊女士，傳出2日在小區從24樓墜樓身亡。(取材自微博)

武漢「小學生校內被老師開車撞死」事件中的男童母親楊女士，2日在小區從24樓墜樓身亡。據報導，男童母親生前不僅要面對喪子之痛，還要承受惡意網民對她妝容等的網暴，疑因不堪雙重壓力輕生，警方已介入調查。媒體人胡錫進發文稱，網暴可能是壓倒這位可憐母親的「最後一根稻草」。據悉，目前已有多個帳號因網暴楊女士被封禁。

「孩子出事後，她媽媽（孩子的姥姥）過來陪著她，寸步不離，怕她想不開。昨天是兒童節，我們都擔心她觸景生情。今天聽說是家人上廁所沒注意，她就從自家跳下了。」綜合媒體報導，一名與楊女士相識的鄰居2日說，孩子出事後，楊女士曾在朋友圈裡發文稱很想念孩子，想陪孩子一起去。

不過，綜合中國媒體報導，楊女士的死因可能還包括了網暴。

楊女士的兒子是5月23日在漢陽區弘橋小學內被學校一名老師開車撞死，事後老師被刑事拘留，該校校長及分管副校長被免職。楊女士和丈夫趕到學校接受媒體採訪時，要求學校道歉。不久，網路出現大量對楊女士「妝容精緻」，「看不出傷心的樣子」、穿絲襪、佩戴奢侈品等不堪入目的惡意評論。

楊女士5月25日在社交平台發布在涉事學校維權視頻及配文「我親愛的寶貝，媽媽好想你」，也被嘲諷。部分自媒體稱，學校已以260萬人民幣(約36.6萬美元)賠償結案，又引來網民謾罵她「會鬧的孩子有糖吃」、「不是說不要賠償嗎？」

事情發生後，有部分網民在網路上批評楊女士。(取材自微博)
事情發生後，有部分網民在網路上批評楊女士。(取材自微博)

知情人稱，楊女士一直處於傷心中，網上的輿論也造成了一些壓力。楊女士的丈夫因傷心過度，一度被用擔架送到醫院。「我只能說孩子母親在小區附近的售樓部上班，他們家裡並不缺錢。」據報導，楊女士工作為置業顧問。

警方表示，尚不明確楊女士的死亡是否與網暴有關聯，正在調查。

武漢「小學生校內被老師開車撞死」事件中的男童母親楊女士，傳出2日在小區從24樓墜...
武漢「小學生校內被老師開車撞死」事件中的男童母親楊女士，傳出2日在小區從24樓墜樓身亡。(取材自微博)

河南澤槿律師事務所主任付建表示，「孩子死狀淒慘，母親本就傷心欲絕，此時網民惡意地評論無異於火上澆油，極有可能傷害到這位可憐母親的脆弱心理，對她的精神造成二次傷害。」受害人有權請求行為人承擔人格權受到侵害的民事責任，嚴重精神傷害還可向法院以誹謗侮辱罪提起刑事訴訟

環球時報前總編輯胡錫進對此發文指出，這位母親（楊女士）在孩子死亡一周後墜樓，不排除一些網民在她最悲傷的時候對她接受採訪的表現評頭品足，可能成了壓倒她心理的「最後一根稻草」。那些不友好解讀和譏諷，都是在她的傷口上撒鹽，甚至補上一刀。

據都市快報報導，多個發布惡意言論的帳號已被平台禁言，其中有的被永久禁言。網民則一致呼籲，「不能只有封禁就結束了，一定要把網暴者抓出來，為自己的言行做出代價」。

刑事訴訟 河南 武漢

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