六四34周年將屆 中國異議人士遭監控、強制旅遊

六四34周年將至。圖為2022年在台北舉行的六四悼念活動現場。（記者曾原信／攝影）

六四 34周年將屆，中國異議人士近日再遭嚴密監控，許多人被帶離北京 強制旅遊，禁止對外發聲，安保規格堪比中共20大會議。連續數年舉牌紀念六四的湖南維權人士陳思明，近日再遭警方拘捕。

綜合美國之音、自由亞洲電台報導，在北京的知名異議人士高瑜、胡佳、季風、查建國等人，都被當地國內安全保衛人員帶離北京進行所謂的「觀光」。

高瑜1日被數名國保帶往河南洛陽旅遊，一周後才能返回北京家中。目前她的手機無法接通，推特更新停留在5月31日。

1989年4月中至6月初，北京的大學生在天安門廣場靜坐抗議及後來的絕食請願活動期間，時任「經濟學周報」副總編輯的高瑜積極報導這場民主運動。1989年6月3日早晨，她被北京市國家安全局拘捕。

報導引述一位胡佳的友人指出，胡佳近日將被國保帶往河北張家口崇禮度假區躲避六四敏感期。

2004年4月15日，胡佳到天安門廣場獻花紀念開明的中共改革派領導人胡耀邦逝世15周年，被當地警方拘捕。因同情1986年學潮中的學生民主訴求而遭罷黜的胡耀邦，1989年猝然病逝後，引發了聲勢浩大的天安門學生運動。

常年居住在北京宋莊的異議藝術家、八九學運前貴州大學高自聯主席季風，也在六四前兩周被要求回原籍地貴州遵義。

報導引述季風的一位朋友說，六四敏感日前後，中國各地每年都有上千人被旅遊，特別是知名的異議人士和維權人士，包括貴州人權活動人士廖雙元和去年出獄的政治犯陳西等，不准他們接受外媒採訪或上社交媒體發聲，其中有些人手機都要暫時交給國保，就連已經回到貴州老家的季風，六四期間也要被帶出去旅遊。

季風對自由亞洲電台證實，他被旅遊期間不得接受媒體採訪：「所有的媒體採訪我，現在都被我拒絕。因為跟我打了招呼，不讓我接受採訪。我說我可不可以發照片，連照片都不能發。」

另一位八九學運參與者，安徽合肥異議人士沈良慶指出，當地公安 已經通知他在六四周年日期間，須接受監控：「前幾天，合肥市公安局國保支隊和包河分局國保大隊找我談過話，說準備帶我出去旅遊，明天就要出去旅遊。他們肯定會要求這幾天不能談六四話題。再有，我在旅遊期間肯定是處在軟禁狀態。」

湖南株洲多位接到公安警告的異議人士指出，當局此次嚴控程度相當於中共20大會議期間。其中一位陳先生說，國保上午剛到他家，才走了10分鐘，因為六四這件事，說要來看守他，實施管控，可能持續到6月6日。

陳先生並指出，陳思明因為發推特（六四圖片），可能會被刑事拘留，他已被拘留4到5次了。

陳思明上月26日推文表示，今年六四臨近，國保將從明天開始日夜「陪伴」他渡過這個敏感期。他在2017、2018、2020、2021年4次舉牌紀念六四，4次被拘留；2019、2020和2022年六四期間3次被「旅遊」。今年只能以回顧自己這幾年紀念六四的經歷，來紀念這個哀傷的日子了。

陳思明發文隔天，海外民間組織「人道中國」理事王劍虹推文指出，陳思明因為不配合刪除推文，被威脅將判刑。他在中午帶回蘆淞分局做筆錄前發出訊息，疑似情節嚴重希望友人聯繫張磊律師。下午探視朋友傳來訊息，陳思明已被關在430拘留所。

在四川成都，當地異議人士宋先生指出，四川環保作家譚作人，已被警方帶走旅遊；成都秋雨教會的多位活躍人士也被公安「打招呼」，在六四周年日當天，由警方安排「聚餐」。

除了異議人士被監控，維權人士也被中共當局納入控制範圍。武漢維權人士周先生說：「我們這些人雖然跟六四掛不上勾，但是現在六四異議人士該旅遊的被旅遊了。我們這些維權者也被國保當作所謂維穩的一部分。」

每逢六四周年，中國警方都會控制異議人士。有輿論認為，這是因為當局擔心這些人士舉行紀念活動或者發表相關言論，而這些活動和言論都被認為是對當局的挑戰和批評。此外，中國政府一直試圖掩蓋、歪曲六四的真相，並禁止公民自由地表達對該事件的看法。