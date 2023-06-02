香港凶案畫面瘋傳 港紅十字會：提供心理諮商

香港紅十字會2日晚間發文，呼籲民眾盡量避免觀看兇案畫面，也表示會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊。（圖／取自香港紅十字會官網）

香港 2日傍晚發生一起駭人的商場凶殺案，導致2名年輕女子死亡，由於現場照片跟監視錄影廣泛流傳，凶刀砍到變形，相當血腥，香港紅十字會提醒民眾應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安，並指出將按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊給當地商家。

香港紅十字會2日晚間在臉書 發文指出，儘管我們或希望盡可能地獲取有關該事件的信息，但大家應盡量避免在電視或社交媒體重覆觀看或轉發事故的片段，以免引致情緒不安。

文章強調，並不是每個人都會因事件而出現創傷後壓力症（PTSD），應盡量避免使用相關字眼。 香港紅十字會心理支援服務已經與商場了解商戶及附近居民的需要，並會按情況積極提供合適的心理支援服務及資訊。

2日傍晚於香港鑽石山荷里活廣場發生一起恐怖凶殺案，年約39歲的男性光頭兇嫌在商場中當街刺殺2位年輕女子，致2人最後傷重不治。據香港01消息，警方有使用辣椒水制伏兇嫌，而後續揭露的監視器則顯示，兇嫌很可能是在行兇前不久才購買生魚片刀作為凶器，行兇多刀後，刀則已變形。

這起凶案在震驚香港社會，多位案發時在商場的民眾回想當時情況都表示滿地血跡讓人驚慌。目前香港警方已經案件列為謀殺，港媒點新聞表示，有消息指出，39歲兇手與其中1名女死者為夫婦，懷疑女方出軌，遂起殺心。