談中國C919 波音CEO：過度焦慮「三國鼎立」很愚蠢

中國國產客機C919上周末完成商業首航，外界分析將衝擊波音、空巴「客機兩巨頭」的壟斷地位，形成三國鼎立局面。(中新社)

中國國產大飛機C919上周日完成歷史性商業首飛，不僅是中國航空業的「里程碑事件」，同時也被認為有機會衝擊現今波音、空巴「客機兩巨頭」的壟斷地位，形成三國鼎立的局面。對此，波音CEO卡爾霍恩（Dave Calhoun）接受路透專訪時表示，三家供應商不應該成為世界上最令人害怕的事情，對我們而言，過度焦慮是一種愚蠢的想法。

東航「MU9191航班」5月28日自上海虹橋國際機場 起飛，並成功降落在北京首都國際機場。有中國媒體指，這標誌著中國國產大飛機C919圓滿完成首個商業航班飛行，並引述評論稱，除了「A」（空中巴士）和「B」（波音），從此浩瀚藍天有了「C」（中國商飛）的身影。

觀察者網報導，路透於1日刊載一篇卡爾霍恩的專訪，卡爾霍恩首先對C919表示肯定，他說C919是一架「出色的飛機」，但中國商飛仍需要「很長時間」才能建立滿足中國航空公司所需求的生產能力。他強調，「在規模如此之大且不斷增長的全球市場上，（擁有）三家供應商不應該成為世界上最令人害怕的事情，過度焦慮是一種愚蠢的想法」。報導指，卡爾霍恩的一番發言有「淡化」雙頭地位遭挑戰說法的意味。

卡爾霍恩還表示，波音應該專注於現有的競爭，並為「贏得這場技術競賽」擺正位置。 他並補充，中國仍然是「我們的朋友，我們的客戶」，但由於地緣政治局勢的緊張，業務也可能會「時斷時續」。

事實上，在C919完成商業首航後不久，波音與空巴皆分別在微博上發文祝福稱「在C919今日成功商業首航之際，我們向中國東方航空 和中國商飛致以誠摯祝賀！」；「熱烈祝賀中國東方航空、中國商飛C919飛機順利完成首次商業飛行！」中國商飛則在評論區回以感謝。

觀察者網指出，不少媒體皆分析指出C919劍指歐美飛機製造巨頭的里程碑意涵，如「華爾街 日報」評論指，原兩大巨頭在中國市場的「雙頭壟斷地位遭到了挑戰」，「儘管這一挑戰規模不大，但頗具象徵意義」。

值得注意的是，有報導分析指，C919要站上「三強」的局面，仍須花費一番努力。包含C919國產化率僅6成，在航電系統、動力系統、安全系統中的關鍵零件多仰賴西方國家的製造商，或由中外合資企業製造，將面臨技術遭西方封鎖的風險。「華爾街日報」則指出，中國商飛現在面臨的挑戰是如何快速提高C919產量，以便在未來20年，於中國需要的逾6000架客機中占據有意義的份額。