把二氧化碳塞回地下 中國首個海上碳封存工程啟用

中國海油恩平15-1原油鑽採平台。(新華社)

如何減少大氣中的二氧化碳？中國最新手法：塞回地底下。據央視新聞報導，中國首個百萬噸級海上碳封存示範工程——恩平15-1油田碳封存示範工程1日在珠江口海域正式投用。這象徵中國初步形成了海上二氧化碳注入、封存和監測的全套鑽完井技術和裝備體系。

報導稱，所謂二氧化碳封存回注，就是通過工程技術手段，把捕集到的二氧化碳直接注入至地下800公尺到3500公尺深度範圍內的陸上或海底鹹水層，是國際公認的有效促進碳減排的重要措施。

中國這口回注井投產後，所在區域的海上鑽井平台在開採油氣過程中，所產生的二氧化碳將被採集，然後規模化向海底地層注入。

要如何把捕集到的二氧化碳注入至地下？央視新聞指出，首先，技術人員在800公尺深的海底找到了一個仿佛倒扣在地底下類似「巨碗」的地質結構，不僅儲存量要大，而且封閉性強，能夠長期穩定地罩住二氧化碳。

然後，通過鑽井建立一條往「碗」裡輸入二氧化碳的通道。鑽井專家們還訂製了一批特殊的裝備，讓鑽進之路通暢無阻。最後，海洋石油 專家們創新性地加裝了光纖監測裝置，每隔1公尺就有一個監測點，在幾千公尺深的井下無死角觀察注氣管柱是否存在洩漏。

央視新聞表示，中國自主設計實施的這口海上二氧化碳回注井，之所以選擇在深圳西南約200公里的這片海域進行建設，是因此處的恩平15-1油田是中國首個高含二氧化碳油田。

若按常規模式開發，大量二氧化碳將隨原油一起產出地面排放。因此，工程人員決定在油田的附近，開挖一口海底二氧化碳封存回注井。最終，地點選擇在距離海上鑽井平台3公里處的「穹頂」式地質構造。

工作人員稱，恩平15-1油田碳封存示範工程不僅可以封存海上平台開採油氣時產生的二氧化碳，還可以幫助封存沿海一些高排放企業生產過程中產生的二氧化碳，幫助粵港澳大灣區 實現綠色低碳發展。