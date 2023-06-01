中國今年快遞量突破500億件 呈月均「百億級」增速

中國國家郵政局1日公布數據指出，今年中國快遞量已於5月底累積達500億件，比往年更快。（中新社）

中國國家郵政 局1日公布數據顯示，中國今年快遞業務量已於5月底累積達500億件，比疫前2019年提早了155天，比去年提早了27天。此前，快遞量於5月4日甫破400億件，中國國家郵政局指出，快遞量呈月均「百億級」增長，是中國經濟活力的縮影與寫照。

國家郵政局表示，受「擴大內需戰略」等政策的影響，郵政快遞業發揮打通產銷、貫通供需、連通線上線下、暢通內外循環作用，今年快遞量從39天破100億件，到5個月破500億件，不僅展現快遞業的強勁增長和發展韌性，更體現了中國今年消費市場需求加快釋放，經濟發展充滿活力的態勢，郵政快遞業逐步成為拉動國民經濟增長的重要力量。

舉例而言，河北滄州的玻璃工藝製品透過快遞物流，不僅年發貨量超3,000萬件，遠銷海外50多個國家和地區，更創造達人民幣8億元的年產值。國家郵政局解釋，透過將快遞服務融入到產業鏈和供應鏈的前端，打造「入廠物流」、「倉儲配送一體化」等模式，便能有效助力企業降本增效，同時開拓更大的市場空間。

快遞除了能服務中國國內需求，也能建立起與海外的互聯互通管道。國家郵政局提到，透過「海、陸、空」等多種運輸方式齊發——以陸運連接東南亞 、以鐵路直通中亞、以海空運航線直達歐美，完善了與RCEP（區域全面經濟夥伴協定）夥伴間的區域服務網絡，亦提升「一帶一路」的輻射帶動能力。

值得注意的是，6月份即將迎來一年一度的年中「618」電商 購物節，有陸媒指出今年的激烈程度將超越過往任何一屆，因為「京東」與「淘寶天貓」兩大電商平台皆喊出「史上最強618」口號，一個強調消費者福利史上最大，一個則稱全行業投入力度最大，可望再加速推升中國今年的快遞總量。針對將至的業務旺季，國家郵政局說，各企業與快遞業者正積極優化營運派送流程，透過運用全自動分揀、無人倉儲、無人車、無人機等設備和技術，提升服務能力。