兩天快閃訪中 傳馬斯克還見到中國副總理丁薛祥
特斯拉創辦人馬斯克訪中行程緊湊，在5月30日下午搭乘私人飛機抵達北京後，除了24小時內接連與中國三名部長見面，據路透報導，馬斯克5月31日下午還在北京與中國國務院副總理丁薛祥會面。
路透引述消息人士報導，馬斯克30日與中國外交部長秦剛會面，31日在與中國商務部和工信部長會談後，還與丁薛祥進行了一場尚未曝光的會議。消息人士拒絕提供雙方人士會晤的相關細節。
丁薛祥是中共中央政治局常委，這也是丁薛祥首次與外國企業執行長進行一對一會談，凸顯出中國官方對於與特斯拉關係的高度重視。
路透早前曾報導，特斯拉曾試圖安排讓馬斯克與中國國務院總理李強會面，目前尚不清楚馬斯克此行是否有見到李強。
中國是特斯拉僅次於美國的全球第二大市場，其上海廠也是特斯拉最大的生產中心。馬斯克此次中國行除了與官員會面外，他還參觀了特斯拉的上海工廠，並與中國電池供應商寧德時代董事長曾毓群會面。
根據航班追蹤應用程式VariFlight 6月1日的資料顯示，馬斯克的私人飛機已於1日上午離開上海虹橋機場，結束兩天緊湊的中國行，返回美國。
隨著馬斯克近三年來首度造訪中國，也讓馬斯克的個人資產價值跟著水漲船高，並擠下法國LVMH集團執行長阿爾諾（Bernard Arnault），重新奪回全球首富寶座。
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