兩天快閃訪中 傳馬斯克還見到中國副總理丁薛祥

特斯拉創辦人馬斯克此次訪問中國，受到官方高規格接待。圖為他離開北京的飯店。（路透）

特斯拉 創辦人馬斯克 訪中行程緊湊，在5月30日下午搭乘私人飛機抵達北京後，除了24小時內接連與中國三名部長見面，據路透報導，馬斯克5月31日下午還在北京與中國國務院 副總理丁薛祥會面。

路透引述消息人士報導，馬斯克30日與中國外交部長秦剛會面，31日在與中國商務部和工信部長會談後，還與丁薛祥進行了一場尚未曝光的會議。消息人士拒絕提供雙方人士會晤的相關細節。

丁薛祥是中共中央政治局常委，這也是丁薛祥首次與外國企業執行長進行一對一會談，凸顯出中國官方對於與特斯拉關係的高度重視。

路透早前曾報導，特斯拉曾試圖安排讓馬斯克與中國國務院總理李強會面，目前尚不清楚馬斯克此行是否有見到李強。

中國是特斯拉僅次於美國的全球第二大市場，其上海廠也是特斯拉最大的生產中心。馬斯克此次中國行除了與官員會面外，他還參觀了特斯拉的上海工廠，並與中國電池供應商寧德時代董事長曾毓群會面。

根據航班追蹤應用程式VariFlight 6月1日的資料顯示，馬斯克的私人飛機已於1日上午離開上海虹橋機場，結束兩天緊湊的中國行，返回美國。