李尚福晤新加坡防長 將設中星軍事熱線

中國防長李尚福(左)1日與新加坡防長黃永宏(右)會晤，雙方簽署備忘錄，將設立兩國軍事熱線。（取自新加坡國防部官網）

「香格里拉對話」將在2日至4日於新加坡 登場，中國國務委員兼國防部 長李尚福受邀出席，並已於31日抵達新加坡訪問。據消息，李尚福於1日與新加坡防長黃永宏會晤，雙方簽署諒解備忘錄，決議設立兩國軍方高層熱線，新加坡國防部表示，這對兩邊加強理解與互信十分重要。

據香港01報導，黃永宏會後在Facebook發文指，很高興李尚福來到新加坡訪問並參與「香格里拉對話」，這是第2次新加坡、中國防長會談，兩人於會中同意了一些新措施，以加強兩方人員接觸，包括中共解放軍 與新加坡武裝部隊的士兵、安全智囊團。

黃永宏指出，兩人還共同見證並簽署了關於設立「安全防務熱線」的諒解備忘錄，他表示，這些正在進行或新的舉措，加深了合作與雙邊防務關係。

據新加坡國防部消息，兩人於會談中重申，將在兩國簽署的「國防交流與安全合作協定（ADESC）」基礎上，加強國防合作，雙邊還討論了全球與區域安全問題，以及在東協防長擴大會議（ADMM）架構下，加強東協與中國防務合作的務實途徑。

新加坡國防部強調，兩國根據諒解備忘錄建立的國防軍事熱線，將便於高層之間的通信，對於兩國加強相互理解與信任非常重要。

新加坡國防部並稱，李尚福的到訪凸顯了新加坡與中國之間長期熱情和友好的雙邊防務關係，兩國防務機構也將持續通過雙邊和多邊演習、高層訪問、專業交流、港口訪問以及相互參加課程和研討會等方式定期互動。