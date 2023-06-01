六四敏感地…北京「四通橋」路牌突被拆 導航也不顯示

去年10月13日「20大」前夕，北京四通橋上有人掛出反習布條抗議。（取自推特）

六四 事件34周年將至，北京 民眾近日赫然發現，2022年10月被懸掛抗議橫幅而成名的四通橋，掛在護欄外的「四通橋」路牌日前突被拆除。而百度、高德兩大網路導航地圖也不再標示四通橋的位置。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，有北京民眾日前在四通橋路口邊，拍下了四通橋的照片。照片中景物依舊，唯獨不一樣的是藍底白字、中文與漢語拚音對照的「四通橋」路牌，卻突然不見蹤影。

這張照片先是在中國國內社交平台短暫流傳，隨後流傳到海外，雖然國內的照片迅速被網管刪除，但已引起部分中國網友議論。

此外，據網友反映，在中國兩大網路地圖百度及高德上，若輸入「四通橋」三個字，已無法再標示四通橋的位置。而經實際操作，這兩大地圖系統的確不再顯示四通橋的位置，而和四通橋一樣的北京市內其他車行陸橋，則仍會顯示橋梁名稱。

不過，四通橋周邊的「四通橋東」、「四通橋北」等公車站牌名稱及具體位置，在上述兩大中國網路地圖上仍有標示。

中國網友普遍猜測，由於「六四事件」34週年將屆，當局擔心民眾將具有標誌性意義的「四通橋」與六四聯結，基於「維穩」考量而拆除。就像2022年底「白紙運動」爆發後，具象徵意義的上海「烏魯木齊中路」路牌馬上就被拆除。

根據報導，上世紀80年代初，民主人士萬潤南創辦四通公司，很快成為知名的民營企業。後來在北京的城市交通改造中，四通公司出資興建「四通橋」，但萬潤南因支持「八九學運」後來被迫流亡法國。

萬潤南受訪表示，「四通橋」這個名字承載著「八九學運」、「四通橋抗議」等重要歷史，中共 因此以非常愚蠢、粗暴的方式試圖抹殺歷史。

他指出，六四將屆，中共怕「四通橋」聚集人群而拆路牌，說明中共對「四通」二字有內心的恐懼。但此舉的愚蠢在於，這反而是告訴大家「別忘掉四通橋，別忘記四通橋上那個勇士彭載舟」。

「八九學運」學生領袖、現任「中國人權」執行主任周鋒鎖也藉此推文呼籲各界，不要停止對「四通橋勇士」彭立發的關注和聲援。

2022年10月13日早上，長期擁有自由思想、網名「彭載舟」的北京民眾彭立發，打扮成環衛工人登上四通橋，懸掛白底紅字的「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」及「罷課、罷工、罷免獨裁國賊習近平」的標語，並燃放濃煙吸引路人注意。

由於當時正值中共20大在北京召開前夕，此舉受到全球矚目。但彭立發隨後就被北京警方帶走，至今下落不明，官方也沒有通報任何相關訊息，讓外界十分擔憂他的安危。