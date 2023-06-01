台美貿易倡議今簽協定 中國外交部：堅決反對

中國外交部發言人毛寧。(取自中國外交部網站)

台美21世紀貿易倡議將簽署首批協定，中國外交部今天表達堅決反對，要求美方不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得藉經貿名義向「台獨」分裂勢力「發出任何錯誤信號」。

據中國新聞網，中國外交部發言人毛寧1日下午在例行記者會答覆媒體相關提問時聲稱，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。

她宣稱，美方有關行徑嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，也違背美方自己作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾。中方已經多次就此向美方提出嚴正交涉。

毛寧聲稱，美方應當停止任何形式的美台官方往來，不得與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不得借經貿名義向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。而「民進黨 當局打著經貿合作的幌子搞倚美謀獨，註定是竹籃打水一場空」。

行政院經貿談判辦公室稍早宣布，台美雙方預定在美東時間6月1日上午10時，在華府 正式簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定。

行政院發言人林子倫說，這將奠定台美貿易持續發展的完整結構，深具歷史意義、也是新的開始，將持續強化與各國合作，讓台美全面性FTA前進。