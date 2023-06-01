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印太經濟框架達成供應鏈協議 中商務部：反對搞小圈子

記者陳宥菘／即時報導
中國商務部發言人束珏婷1日表示，中方反對「印太經濟框架」此種搞封閉式、對抗性的「小圈子」。（取自中國商務部網站）
中國商務部發言人束珏婷1日表示，中方反對「印太經濟框架」此種搞封閉式、對抗性的「小圈子」。（取自中國商務部網站）

由美國主導倡議、攜手13個亞太地區國家建立的「印太經濟框架（IPEF）」近日完成國際供應鏈協議談判，對此，中國商務部發言人束珏婷於1日例行記者會上表示，亞太地區的繁榮穩定和經濟增長受益於開放與合作共贏，而不是排他和製造分歧，中方反對搞封閉式、對抗性的「小圈子」。

上月27日「印太經濟框架」在美國舉行部長級會議，並完成關於國際供應鏈協議談判，可望為成員國提供建立起更公平、有彈性的供應鏈機制，並增進供應鏈多樣化，加強物流連接。也被解讀為美國經濟勢力範圍將更為擴大。

針對記者提問對「印太經濟框架」有何評論時，束珏婷指出，中方對包含亞太經合組織（APEC）在內的開放、包容、促進經濟合作與團結的「地區經濟合作倡議」一直持開放態度，但反對搞封閉式、對抗性的「小圈子」，排他和製造分歧不能帶來亞太地區的繁榮穩定和經濟增長。

束珏婷還表示，中方願同亞太各方一道，繼續推進區域經濟一體化，促進本地區經濟發展，增進地區國家和民眾的福祉。

據悉，「印太經濟框架（IPEF）」協議牽涉到數位貿易、再生能源還有稅收等議題，層面廣。成員國包含：美國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭、印度、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、汶萊和斐濟等共14個印太地區國家。

另，針對歐盟正在討論第11輪對俄制裁措施，其中包括對7家中企的制裁。束珏婷重申，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」。希望歐方珍視中歐互信與合作大局，審慎行事，不要開啟惡劣先河。她強調，中方將密切關注相關進展，堅定維護中國企業開展正常貿易的權利。

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