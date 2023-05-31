中印互相驅逐媒體 雙邊駐點記者恐將「清零」

中國外交部發言人毛寧31日強調印度長期無理打壓中國記者，中國不得不採取適當的反制措施。圖為毛寧日前主持記者會資料照。（美聯社）

中國與印度 自2020年6月發生邊境衝突後關係惡化，如今雙方分別以拒發簽證 方式，變相互相驅逐記者離境。中國外交部5月31日指出，中國駐印度的最後一名官媒記者，因簽證過期無法獲得展延將被迫離開印度。德國 之聲日前報導，在中國的印度記者也面臨即將「清零」的情形。

華爾街日報5月30日引述知情人士稱，新德里5月拒絕為在印度的最後兩名中國官媒記者延展簽證，二位記者分別來自新華社和央視，於簽證到期後兩位已離開印度。報導稱，這「可能是（印度）自1980年代以來首次無中國官媒的記者。」

中國外交部發言人毛寧於31日例行記者會上證實，印方拒絕為中國中央廣播電視總台（CGTN）唯一的一名駐印度記者延期簽證，迫使其離境。此外，中國另一名駐印度記者的簽證也已經過期。

毛寧表示，「長期以來中國媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇。」她指出，2017年印方毫無理由地將中國駐印記者簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。並稱，2020年以來，印方拒不審批中國記者赴印度常駐申請。

毛寧強調，「面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的『反制措施』，維護中方媒體的正當權益」。她說，希望雙方相向而行，認真回應中方正當關切，盡快採取實際行動，為恢復兩國媒體正常交往創造有利條件。

針對媒體提問「反制措施」是否為拒絕為印度記者續簽簽證？毛寧回應，中國一直積極為印度記者在中國工作和生活提供協助和便利。「印度記者都是在座各位記者的同事和朋友，相信你們很多人也很了解，有的印度記者在華工作生活已經超過10年了，我們願意繼續這樣做」。

她重申，希望印方立即糾正錯誤做法，並且提醒「這取決於印方能不能和中方相向而行」，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助。

印度媒體方面，今年初還有4名駐中國的記者，但有中國官員表示，其中至少2人還未獲得返陸簽證，第3名印度記者則於5月被告知其官方認證被吊銷，但他人仍在中國。顯示印度駐中國的記者同樣面臨「清零」窘境。

中印於2020年6月15日爆發邊境衝突後，雙邊關係就陷入僵局。印度近年參與以美國為首的四方安全對話（Quad），中國方面認為，該組織（成員還包括澳洲和日本）企圖包圍和鉗制中國。

據德國之聲報導，今年4月初，中國更改了中印邊境的阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）11個地點的名稱，中國此一「標準化」措施引起印度強烈不滿。上周還傳出，中國拒絕出席印度於具有主權爭議的克什米爾地區所舉行G20觀光會議。