中國經濟再現陰霾 5月PMI48.8…連2月低於榮枯線

中國經濟再現陰霾。中國國家統計局昨日公布5月製造業採購經理指數 （PMI）為48.8，為連續第三個月下滑，且是連兩個月處在50的榮枯線下方。華爾街 日報指出，這加劇了投資 者對世界第二大經濟體增速再次放緩的擔憂。花旗的經濟學家表示，該數據遠低於預期，中國經濟可能面臨所謂的「二次探底」風險。

PMI低於50代表經濟活動出現萎縮。大陸國家統計局公布的數據還顯示，反映市場需求不足的企業比重為58.8%，創下本項調查以來的最高值。此外，國外需求也加快下降，新出口訂單指數為47.2，較前一個月又下降0.4個百分點。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河坦言，當前中國經濟需求仍顯不足，企業產能釋放受到抑制。中國物流信息中心分析師文韜也認為，當前中國經濟存在的突出問題，主要是市場新增需求不足，傳統行業和中小企業生存發展壓力較大。

對於需求不足的原因，財信研究院副院長伍超明指出，海外方面，全球經濟下滑壓力加大，疊加地緣政治緊張，製造業回流等，出口受一定影響；從中國國內來看，需求恢復放緩，尤其房市恢復動能下降，對上下游產業鏈拉動減弱，限制製造業景氣改善。

華爾街日報則指出，中國經濟突飛猛進的時代已經落幕。幾個月前，中國官方取消嚴格的「動態清零」防疫措施後，一度掀起一股消費熱潮，但如今中國經濟多年積累的潛在問題正重新抬頭：十多年來推動中國經濟增長的房市繁榮和政府過度投資已成過去式，家庭和地方政府被巨額債務拖累，一些對未來憂心忡忡的家庭正儲備現金。

此外，中國領導人對民營企業的整治行動也阻礙了企業家的冒險行為。與此同時，中西方關係的惡化正在扼殺外國投資。

過去一段時間，北京當局針對國際盡職調查和諮詢公司的調查，正是這種關係惡化的鐵證。而人口老齡化和勞動力萎縮，更讓中國經濟雪上加霜。

滙豐首席亞洲經濟學家范力民認為，中國當前令人失望的復甦表現，確實意味著一些結構性阻力已在發揮作用。但目前多數經濟學家預期，中國當前面臨的問題仍不至於導致經濟衰退，也不會使官方設定的今年經濟增長5%左右的目標無法實現，主要是由於去年的基期較低。