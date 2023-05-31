中駐法使館長文批法國費加洛報 呼喚更多佩雷菲特

中國駐法國大使館發表文章反駁法國費加洛報。稱期待法國出現更多的佩雷菲特。取自中駐法使館官網

中國駐法國大使館 昨深夜在其官網上發布了一篇題為「時代呼喚更多佩雷菲特」長達3600字的長文。將佩雷菲特在1973年的著作《當中國覺醒，世界將為之顫抖》書中論點，反駁最近法國費加洛報的另一篇《佩雷菲特預言問世50年後，中國已經醒來，世界正為之顫抖》文章，形成以佩雷菲特打佩雷菲特，以子之矛攻子之盾的特別風景。

文章說，1973年，法國著名政治家和學者、法蘭西學院院士阿蘭·佩雷菲特以拿破崙名言為題，寫下《當中國覺醒，世界將為之顫抖》一書，預言了中國在21世紀的偉大崛起，在西方引起巨大轟動，時至今日仍被認為是了解認識當代中國的經典著作。

它說，最近《費加羅報》刊登了一篇題為《佩雷菲特預言問世50年後，中國已經醒來，世界正為之顫抖》的文章。但核心觀點可以概括成一句話：中國取得的巨大成功無可否認，但中國的「專制」屬性決定了其模式不可持續且不可複制。

文章說，費報該文的迷惑性很強，乍一看似乎是引經據典，站在佩雷菲特著作的肩頭以史鑒今，但細讀下來卻不難發現只是以重新解讀經典為噱頭翻炒「中國崩潰論」。

這篇長文指出，佩雷菲特在《當中國覺醒》一書中以充滿熱情的態度觀察中國這一「革命實驗室」，以總體客觀積極的筆觸描述了中國社會巨變。當然，由於東西方巨大的文化和價值觀差異，他對中國的發展難免有一些不能完全理解的地方。然而《費加羅報》的這篇文章卻刻意篡改佩雷菲特原著基調，片面放大消極言論，在引述積極言論時則一律用「雖然...但是」的手法加工，試圖誤導讀者形成「佩雷菲特對中國將因制度弊端崩潰早已預事在先」的錯誤結論。

它說，費報文章轉述了佩書中對毛澤東時代中國成就的積極評價，稱「毛澤東開闢的中國道路的成功是無可否認的」，接著就說「但是，成功的代價是巨大的」，並稱佩雷菲特估計「毛時代的受害者有5000萬之多」，強調「這同某些當代歷史學家估計的4500萬到7200萬人死亡相吻合」。

這篇「時代呼喚」說， 費報文章作者的詭詐之處在於，「不著痕跡地偷換了概念」，讓讀者誤以為佩所說的「受害者」就是「死亡者」。通過這種偷梁換柱的手法，成功地「坐實」了毛澤東時代曾迫害致死5000萬人的驚天謊言。然而，任何具備邏輯思維能力的人只要稍作一點歷史研究便能看出文章作者觀點之荒謬。1949年中華人 民共和國成立之時是5.42億，1980年，中國人口增加到9.87億。這意味著毛澤東時代的30年間，中國人口增加了4.45億。如果「毛的統治造成5000萬人死亡」，那怎麼可能發生相較抗戰時期更多的死亡人數，卻在更短的時期反而增加更多人口（4.45億比1. 42億）的情況呢？

文章批判說，長期以來，西方某些反華勢力為了抹黑新中國、污衊中國共產黨 、妖魔化毛澤東，假借歷史研究之名，編造了許多謊言。當年所做的和今天編造中國政府在新疆實施「種族滅絕」的「世紀謊言」如出一轍，同樣荒謬和無恥。

它說，費報該文雖然引用大量事實和數據描述了中國巨大發展成就，但其得出的結論卻總是相反。比如，文章聲稱「中國將意識形態置於增長之上，將共產黨權力置於創新之上，將組建專制集團置於有利於其崛起的全球化之上」。如果中國真如其所說的那樣，她怎麼可能發展壯大到今天的地步？

它稱，西方國家喜歡居高臨下地貶低、蔑視中國特色社會主義民主政治，斥之為威權統治或專制，誣稱中國人民沒有民主權利。人民是否享有民主權利，要看人民有沒有民主選舉的權利，也要看人民有沒有進行民主決策、民主管理、民主監督的權利。

文章說，各國國情不同，每個國家的政治制度都是由這個國家的人民決定的，中國共產黨搞社會主義搞了70多年，把一個極端貧窮落後、在世界各國墊底的中國發展成為世界第二大經濟體，難道不能說明中國特色社會主義民主制度的優越性嗎？

文章分析佩雷菲特《當中國覺醒，世界將為之顫抖》所以成為介紹中國的經典，有三個主要原因。一是該書寫就於冷戰時期，但卻跨越了東西陣營的意識形態鴻溝。佩雷菲特始終堅持以開放的視角觀察中國，以包容、尊重的態度理解差異。二是佩雷菲特對中國的研究建立在大量的實地調研基礎上。他1971年到1999年間18次訪華。《當中國覺醒》一書是他走訪中國6個省、三次會見中國國家領導人的成果。三是佩雷菲特一方面重視挖掘史料，一方面非常重視中國人自己的看法，善於換位思考而不是把自己的觀點強加於人，不用西方的標準來衡量中國的事。