「近十年最嚴重」河南連日雨傷小麥 發霉發芽影響價格

河南正進行小麥搶收。取自澎湃新聞

河南 是中國小麥種植大省，但今年收割季卻遇到號稱近十年來最嚴重的「爛場雨」，連日陰雨天氣導致還掛在麥稈上，甚至是已收割的小麥大片發霉發芽，嚴重影響品質，中國官媒央視網報導稱，這事不僅直接關乎當地農民的飯碗，也關乎中國國家糧食安全。

所謂「爛場雨」是指小麥成熟收穫期間出現的大範圍連陰雨或暴雨 ，導致成熟的小麥和油菜籽粒發芽、霉變。據河南日報報導，近期河南陰雨，導致一些地方麥田積水，小麥倒伏、發霉，是近10多年來最為嚴重的「爛場雨」天氣。

河南省農業農村廳數據也顯示，自5月25日以來，河南開始大範圍持續陰雨，已嚴重影響小麥正常成熟收穫。尤其此次降雨和南部地區麥成熟期高度重合，已長達6天，覆蓋河南17個省轄市和濟源示範區，特別是對駐馬店、南陽等地影響更大。

河南農業大學教授郭天財表示，此輪陰雨天氣不只影響了豫（河南簡稱）南小麥機收進度，對豫北、豫中等地沒有成熟的小麥，也會導致籽粒灌漿不充分，影響粒重、產量和商品品質，且今年豫南個別地區出現穗發芽現象，應引起高度重視。

為加快搶收，和晾乾收成的小麥，保證夏糧安全，河南省政府30日宣布，省財政緊急下撥資金人民幣2億元（約新台幣8.7億元），專項用於小麥烘乾，確保小麥質量、確保顆粒歸倉、確保農民收益。同時，河南已成立600多個應急搶收服務隊，加大糧食收購力度等。

不過，在河南調集周邊省份的收割設備，協助小麥搶收的過程中，也傳出意外，據陸網流傳畫面和陸媒報導，河南省南陽市農戶從外地雇用的上百台收割機，近日在高速公路上因證件不齊、車輛高度超高等原因被扣留，導致小麥來不及收割遇雨發芽，引發農民抗議。後在當局介入下，河南省南陽市唐河收費站表示，車輛通行緩慢問題已解決，唐河縣官方也稱，已對這些收割機放行。

據央視網引述河南省農業農村廳數據，河南共有400多萬畝小麥種田，種子產量38億斤，佔全中國38%以上，此次降雨影響後，小麥種子可能受到影響。

中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員姜文來說，雖從面積上看，目前影響還不太大，但正值農忙，麥收之後還要搶種下一批作物，要加快進度，即時烘乾，想辦法把損失降到最低。中國農業農村部農村經濟研究中心產業發展研究室研究員曹慧認為，此次河南陰雨天氣過程後，可能會影響新麥價格向兩極分化，例如出現一部份價格較低的芽麥（小麥發芽），用於飼料，還有一部分晚收、質量好的小麥價格應該會升高。