我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

中印記者驅逐戰？中外交部：不得不採取適當反制措施

聯合報／ 特派記者 廖士鋒／北京即時報導
中國外交部發言人毛寧31日強調印度長期無理打壓中國記者，中國不得不採取適當的反制措施。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧31日強調印度長期無理打壓中國記者，中國不得不採取適當的反制措施。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

中國與印度近年關係不佳，影響到諸多層面。最新消息顯示，中國官方證實，目前中國駐印度最後一位記者的簽證已經過期，官方指印度長期無理打壓中國記者，「不得不採取適當反制措施」。

縱合央視新聞、澎湃新聞消息，中國外交部發言人毛寧31日下午在記者會上指出，長期以來中國媒體記者在印度遭受不公正歧視性的待遇。2017年印方將中國駐印度記者的簽證有效期縮短為3個月甚至1個月。2020年來拒不審批中國記者赴印度的常駐申請。2021年12月，官媒中央廣播電視總台駐印度的記者在簽證效期還有2個月、任期還有半年的情況下，被印方要求10天內離境。不久前，印方又拒絕為總台唯一一名駐印度記者延期簽證迫使其離境。目前，中國最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

毛寧強調，「面對印方的這種長期的無理打壓，中方不得不採取適當的反制措施，維護中方媒體的正當權益」。

而面對媒體追問是否這表示中國將拒絕為印度記者續簽簽證，毛寧指出，中國一直積極為印度記者在中國工作和生活提供協助和便利。「印度記者都是在座各位記者的同事和朋友，相信你們很多人也很了解，有的印度記者在華工作生活已經超過10年了，我們願意繼續這樣做」。

但是她強調，「這取決於印方能不能和中方相向而行，為中國在印度的記者提供同樣的便利和協助」。

此前據美媒華爾街日報30日引述知情人士指出，新德里5月拒絕為在印度的最後兩名中國官媒記者續簽簽證，他們來自新華社和央視。至於印度媒體在今年初還有4名駐中國的記者，但有中國官員表赤，其中至少2人還未獲得返回中國的簽證，第3名印度記者5月被告知其官方認證被吊銷，他人仍在中國。

而5月30日，中國外交部亞洲司司長劉勁松會見了印度媒體記者瑪諾基亞、潘迪和洛塔，劉勁松強調，當前國際形勢不穩定性不確定性加劇，中印作為人口規模巨大的新興發展中國家，應共同努力將兩國領導人「互為合作夥伴、互不構成威脅、互為發展機遇」重要共識落到實處，妥處分歧、致力合作、相互成就。

印度 簽證 華爾街

上一則

美軍機遭解放軍攔截 中官媒：距海岸線僅50公里

下一則

「近十年最嚴重」河南連日雨傷小麥 發霉發芽影響價格

延伸閱讀

WHA閉幕 外交部：近百國、逾萬人次友台要員挺台

WHA閉幕 外交部：近百國、逾萬人次友台要員挺台
印度官員弄掉1200美元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了

印度官員弄掉1200美元手機「下令抽乾水庫」 當局出手開罰了
排除俄國 烏克蘭和盟國計畫舉行「全球領導人和平峰會」

排除俄國 烏克蘭和盟國計畫舉行「全球領導人和平峰會」
鴻海在印度合建晶圓廠計畫踢鐵板？傳政府拒絕發補助

鴻海在印度合建晶圓廠計畫踢鐵板？傳政府拒絕發補助

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

2023-05-26 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行