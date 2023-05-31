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馬斯克在中國行程滿檔 連會工信部、商務部長

記者謝守真／即時報導
圖左為特斯拉創辦人馬斯克，右為中國商務部部長王文濤。（商務部網站）
圖左為特斯拉創辦人馬斯克，右為中國商務部部長王文濤。（商務部網站）

時隔3年到訪北京，特斯拉創辦人馬斯克行程排滿滿，不僅先後與中國國務委員兼外長秦剛、中國工業和信息化部長金壯龍等人進行會晤。31日中國商務部也發布，商務部長王文濤與馬斯克會談，針對美中經貿合作、特斯拉在華發展等議題進行深入的交流。

據商務部官網消息指出，王文濤稱，中國國家主席習近平與美國總統拜登會晤時曾表示，「地球足夠大，容得下美中各自和共同發展。」美中兩國經濟深度融合，雙方應在相互尊重、和平共處、合作共贏原則指引下加強經貿對話與合作，世界經濟發展和人類進步需要科技領域的開放合作。

此外，王文濤提到，中國正全面發展「中國式」現代化，擴大高水準對外開放。「這將為包括特斯拉在內的各國企業帶來新的發展機遇。」他並指，陸方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。

馬斯克則在會面中向王文濤表示，「同意美中關係不是零和博弈，並感謝大陸在新冠疫情時對特斯拉上海廠提供相關支持和保障」。馬斯克稱，對中國市場充滿信心，願繼續深化互利合作。

此行是馬斯克暌違三年再次踏上中國土地訪問，行程滿檔的他，還與工信部長會晤，就新能源汽車和智能網聯汽車發展等進行意見交換。昨日則與外交部長秦剛等人會面。

據路透報導，馬斯克接下來將在本周稍晚時與中國其他官員會晤，並參觀特斯拉上海工廠。

馬斯克 特斯拉 商務部

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