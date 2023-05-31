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機率百萬分之一 中國媽媽生下內臟相反「鏡面人寶寶」

記者羅印冲／即時報導
武漢夫妻生下「鏡面人嬰兒」。 （取自極目新聞）
武漢夫妻生下「鏡面人嬰兒」。 （取自極目新聞）

綜合中國媒體報導，湖北武漢市一對夫妻近日迎來了一名與眾不同的寶寶，令人驚歎的是，這位可愛的男嬰體內器官反著長，被稱為「鏡面人寶寶」。這一罕見的現象在醫學界引起了廣泛關注和討論。據報導，這種情況極為罕見，機率僅百萬分之一。

香港媒體報導，這位特殊寶寶的父母是年輕的武漢夫妻，他們在去年迎來了他們的第一個孩子。然而，他們的第二個寶寶卻給他們帶來了意想不到的驚喜。在產檢過程中，醫生發現這個男嬰的心臟、肝臟、脾臟和膽等器官的位置與正常胎兒完全相反，令人難以置信。

極目新聞引述中南醫院婦兒醫院產前診斷中心段潔醫師介紹，一般來說，「鏡面人」的生理功能與正常人一樣，對健康與生活都沒有太大影響，「但部分合併其它臟器結構異常或者基因疾病者，可能伴有相應症狀，產前發現可以盡早進行相關檢查以了解可能的預後」。

據報導，25歲的鏡面人男嬰母親小雯（化名）是在武漢大學中南醫院婦兒醫院產檢時，在醫生檢查胎兒內臟結構和形態時發現，胎兒的心臟、肝臟、脾臟、膽等位置剛好與一般胎兒相反，彷彿正常臟器的鏡像，因此判定胎兒是個「鏡面人寶寶」。

得知消息後，小雯和先生起初很擔心，為了能不能留下寶寶而煩惱。幸好，醫生在產前透過詳細的超音波結構檢查、羊膜穿刺和基因染色體檢測，都排除胎兒心臟或染色體等功能異常的情況，讓小雯和先生對產期增加不少信心。

在醫生建議下，為更好地保障小雯和孩子的平安，經過家屬同意後，決定在20日進行剖腹產，小雯也順利產下男嬰，母子均安。男嬰亦已於25日順利出院。

中南醫院婦兒醫院產科主任醫生陳慧君強調，如果寶寶有像「鏡面人」這樣特殊的生理結構，在醫院就診時一定要第一時間告知醫生，以免發生誤診、漏診從而延誤治療。

武漢 檢測 醫學

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