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四度飛天 中國57歲太空人景海鵬超強體能如何練成的？

記者謝守真／即時報導
圖為2016年6月20日，景海鵬在離心機內進行超重耐力訓練。（新華社）
圖為2016年6月20日，景海鵬在離心機內進行超重耐力訓練。（新華社）

中國神舟十六號載人飛船30日上午順利升空。執行本次飛行任務的三名太空人中，擔任指令長的景海鵬是中國中國迄今以來，首位第四次執行太空任務的太空人。然而，景海鵬現年已經57歲，他是如何讓自己的體能可以一再肩負起太空重任的？

《中國軍網》曾經指出，中國航天員的選拔就像是「沙裡淘金」，航天員訓練則是千錘百煉，目標是使其在思想、身體、心理和知識技能等各個方面，都具備執行任務的能力。

在強化訓練與任務準備階段，其中一項超重耐力訓練，必須在高速旋轉的離心機中進行。常人只能承受3至4倍重力加速度，但航天員要承受8倍重力加速度。中國第二位進入太空的女太空人王亞平曾形容，「8個G相當於8個你自身的重量壓在身上」。訓練時臉會變形，胸部會感覺到極度壓迫而呼吸困難，眼淚也會不由自主地往外流，根本控制不住。

另一個模擬失重水槽訓練，太空人要穿戴120多公斤裝備入水，進行長達4小時不間斷訓練。「天上5小時任務，

地面要做50小時水下訓練」，一次體能消耗相當於跑一次全馬，訓練結束體重能降1、2公斤，「每次練完了之後

吃飯的時候，拿筷子的手都是抖的」。

此外，太空人訓練還有增強前庭功能的轉椅訓練，一般人1、2分鐘就受不了，但太空人訓練時必須連續旋轉15分鐘。心理訓練部分，航天員要在狹小密閉的隔離艙內，經受抗疲勞、抗寂寞的考驗，72小時連續工作，不能睡覺，不能離開。

如此高強度的訓練和任務，年輕人都不見得受得了，但本次神舟十六號任務卻已經是景海鵬第四次太空任務，創下中國太空飛行次數最高紀錄。此此之前，景海鵬曾執行過神舟七號（2008年）、神舟九號（2012年）及神舟十一號任務（2016年）等三次太空飛行任務。

景海鵬本月29日在神舟十六號載人飛行任務記者會上透露，為了能第四次圓夢，為了能到中國太空站走一走、看一看，再出一趟差，「這七年我沒有耽誤過訓練，每天晚上12點前沒有睡過覺，現在每天要做600個俯臥撐（伏地挺身），600個仰臥起坐，上千次跳繩，這已經成為我的標配了。」

不僅如此，景海鵬說，「我們的飛行手冊、操作指南加起來有70多本，指令有成千上萬，這一切啊都已經爛熟於心。」

神舟十六號航天員景海鵬，這次已經是他第四度執行太空任務。（中新社）
神舟十六號航天員景海鵬，這次已經是他第四度執行太空任務。（中新社）

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