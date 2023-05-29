直播／中國神舟16號今發射 首次有平民酬載專家進太空

5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。(新華社)

中國計畫2030年前實現中國人首次登陸月球，而北京 時間30日上午將發射的神舟16號載人太空發射任務，任務成員裡首次有平民酬載專家，將一同進入天宮太空站。

發射場為工作人員準備了特別早餐：東風「成功」小點心，包括「齊心協力」粗糧烤麵包、「蒸蒸日上」紫薯山藥糕、「一帆風順」香蕉黃金糕、「圓圓滿滿」綠豆抹茶糕，還有「雙圓滿」圓夢果汁。

來源：CGTN

世界第2大經濟體的中國投注數十億美元於軍方主導的太空計畫，想成為繼美俄後晉身載人登月里程碑國家之林。

此前所有進入太空的中國航天員都是來自中國人民解放軍 。

29日的神舟16號載人飛行任務新聞發布會公布神舟16號乘組人員名單：景海鵬、朱楊柱、桂海潮。其中桂海潮將是中國首位進入太空的平民酬載專家。

桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，將負責空間科學實驗酬載的在軌操作。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，桂海潮將執行「大型在軌實驗..研究新型量子現象、高精度太空時頻系統、廣義相對論驗證、生命起源等」。

桂海潮在新聞發布會上說：「我一直夢想著這一刻，終於成真。」

「神舟16」乘組是中國太空站進入應用與發展階段的第一批任務組，將常態化實施乘組輪換和貨運補給任務。這也是首個由航天駕駛員、航天飛行工程師、酬載專家3種類型太空人 組成的飛行乘組。

其中航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自解放軍航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗，景海鵬也將擔任指令長。