我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

直播／中國神舟16號今發射 首次有平民酬載專家進太空

世界新聞網／輯
5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。(新華社)
5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。(新華社)

中國計畫2030年前實現中國人首次登陸月球，而北京時間30日上午將發射的神舟16號載人太空發射任務，任務成員裡首次有平民酬載專家，將一同進入天宮太空站。

發射場為工作人員準備了特別早餐：東風「成功」小點心，包括「齊心協力」粗糧烤麵包、「蒸蒸日上」紫薯山藥糕、「一帆風順」香蕉黃金糕、「圓圓滿滿」綠豆抹茶糕，還有「雙圓滿」圓夢果汁。

來源：CGTN

世界第2大經濟體的中國投注數十億美元於軍方主導的太空計畫，想成為繼美俄後晉身載人登月里程碑國家之林。

此前所有進入太空的中國航天員都是來自中國人民解放軍

29日的神舟16號載人飛行任務新聞發布會公布神舟16號乘組人員名單：景海鵬、朱楊柱、桂海潮。其中桂海潮將是中國首位進入太空的平民酬載專家。

桂海潮是北京航空航天大學的一名教授，將負責空間科學實驗酬載的在軌操作。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，桂海潮將執行「大型在軌實驗..研究新型量子現象、高精度太空時頻系統、廣義相對論驗證、生命起源等」。

桂海潮在新聞發布會上說：「我一直夢想著這一刻，終於成真。」

「神舟16」乘組是中國太空站進入應用與發展階段的第一批任務組，將常態化實施乘組輪換和貨運補給任務。這也是首個由航天駕駛員、航天飛行工程師、酬載專家3種類型太空人組成的飛行乘組。

其中航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自解放軍航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗，景海鵬也將擔任指令長。

神舟16號將於30日9時31分發射。

5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢...
5月30日，神舟十六號載人飛行任務航天員乘組出征儀式在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。這是航天員景海鵬（中）、朱楊柱（右）、桂海潮在出征儀式上。(新華社)

太空人 北京 解放軍

上一則

登陸月球 可能是美中下一個競爭目標

延伸閱讀

中國宣布：2030年前將實現載人登月

中國宣布：2030年前將實現載人登月
美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡中俄

美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡中俄
墨爾本驚傳超淺層有感地震 深度僅3公里 專家：120年來「最大地震」

墨爾本驚傳超淺層有感地震 深度僅3公里 專家：120年來「最大地震」
重啟核電 專家：可行但要讓執照延役

重啟核電 專家：可行但要讓執照延役

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
一男子與抖音直播主發生口角，拿大刀將其中一人手掌砍斷。(截取自推特影片)

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

2023-05-24 13:55
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻
疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠

疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠