籲歐洲接受俄占烏國土？中國外交部駁斥

中國特使歐亞事務特別代表李輝（右）與俄羅斯外長拉夫羅夫，在莫斯科會談。（取自中國外交部官網）

中國歐亞事務特別代表李輝近日訪問歐洲，斡旋俄烏和談，《華爾街 日報》日前披露，中方要求歐洲允許俄羅斯 保有現在占領的烏克蘭 國土。對此，中國外交部發言人毛寧29日回應駁斥，強調「沒有哪個國家表示李輝特代做了《華爾街日報》報導中所做的表述」。

毛寧表示，對於李輝特使的訪問，中方都及時發布了消息稿，請以中方發布的消息稿為準。她也注意到烏克蘭外長公開表示和和各方接觸的情況，沒有哪一個國家表示李輝特別代表做了《華爾街日報》報導中所做的表述。

李輝近日接連訪問烏克蘭、波蘭、德國、法國、比利時和最後一站抵達俄羅斯首都莫斯科，他呼籲這些國家的政府在經濟上，視中國為美國以外的替代選項，還建議在俄烏戰爭進一步擴大前，迅速採取行動終止衝突。

不過，《華爾街日報》報導稱，李輝已向歐洲國家傳達明確訊息，即歐洲應該堅持戰略自主，敦促俄烏立即停火，並讓俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。

報導還引述西方官員、外交人員表示，他們向中方特別代表李輝說，除非俄軍撤離，否則光是停火並不符合國際社會利益，且「歐美不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏方的支持。

據大陸外交部日前發布，李輝和俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會見會談時的發言，李輝說，在烏克蘭危機問題上，中方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，始終堅定站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。