中國社群「天涯社區」卡關資金 創辦人：不放棄重啟

不敵日新月益的移動網路服務，曾是全球最大中文網路論壇「天涯社區」關停，引起許多網友憑弔。（取材自微博）

中國網路社群 「天涯社區」在4月暫停營運，創辦人之一邢明首次對外回應指出，營運卡關在資金問題，不過沒有放棄重啟；不會丟失數據，將盡力保留使用者發過的文章、評論等。

據IT之家等媒體報導，邢明27日在社交平台上首度回應天涯社區暫停營運等相關事宜。邢明說，資金問題導致暫時停擺，不過沒有放棄恢復網站；天涯社區的數據不會丟失，「會盡力保留網友們在天涯上發過的帖子、博文和神帖」。

天涯社區另一名創辦人宋錚先前發起「七天七夜，重啟天涯」直播活動，希望透過直播帶貨籌集人民幣300萬元（約新台幣1300萬元）支付電信機房費用，獲得網友和前員工熱烈響應。

邢明坦言，原想低調地休整一段時間，籌集到資金後再恢復，沒想到網友如此熱情，這是一種激勵；同時也感到自責，沒有為大家維護好平台，「我們對未來充滿信心，沒有想過放棄」。

邢明強調，將把數據的恢復與保存放在第一位，會與政府、電信合作溝通，確保網友們的回憶能夠被留存下來。

天涯社區成立於1999年，以「全球華人 網上家園」為定位，一度是中國頭號網路論壇，深具網路影響力。今年4月25日起，天涯論壇未再提供網友造訪，讓許多老用戶感到惋惜。

天涯社區官方微博 27日發布公告說明暫停營運原因。

公告表示，由於資金流動性困難，這幾年累計拖欠電信IDC費用已到無法協商狀態，加上發現平台技術問題需要改進，進行技術升級、數據重構及產品瘦身等，這將可大幅降低電信費用及優化用戶體驗，才有利於後續發展，因此暫停訪問服務。

公告強調，上億使用者在天涯社區留下海量原創內容、互動數據、社交關係以及人生軌跡，用戶數據資產安全必須高度重視，這方面最近已獲有關政府部門及電信營運商大力支持。「重啟天涯」活動得到廣泛關注，「我們將全力支持該項活動，同時我們也在多方籌措資金，全力重啟天涯」。