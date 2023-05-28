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中國C919完成商業航班首飛 國產化率仍有待提升

中央社／台北28日電
圖為C919大型客機在虹橋機場停機坪上待客。（中通社）
圖為C919大型客機在虹橋機場停機坪上待客。（中通社）

中國商飛首架交付的C919大型客機今天完成首次商業航班載客飛行，自上海起飛至北京降落。C919被視為實現中國民航機國產化夢想的重要里程碑，但關鍵技術仍來自海外。

綜合中國日報、新民晚報報導，今天上午10時32分，中國東方航空使用C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋機場起飛，中午12時31分，航班順利降落在北京首都國際機場。

報導形容「中國人終於坐上國產大飛機」；指這次飛行標誌著C919「研發、製造、取證、投運」全面貫通，中國民航商業運營國產大飛機正式起步。

經過逾10年研發，C919大型客機去年9月底取得中國民用航空局發放的C919飛機型號合格證，終於在去年12月9日交付首架飛機給中國東方航空，但今年2月試飛時傳出發動機故障，並擱置100小時驗證飛行。

然而雖然C919被稱為「國產大飛機」，但許多零組件仍仰賴西方企業，包含奇異（GE）、賽峰集團（Safran）、漢威聯合公司（Honeywell International）等。據多家科技自媒體指出，C919的國產化率約60%。

第一財經先前報導引述天風證券分析指出，C919在核心系統、零組件對國外的依賴程度較高，例如飛機的動力系統、航電飛控系統、燃油系統、電源系統、起落架等關鍵領域，有些是由中外合資企業製造，有的直接採用國外成熟的產品和技術，「產業鏈國產化率仍有明顯提升空間。」

路透、英國廣播公司（BBC）中文網日前曾報導，C919競爭對手設定為波音B737和空中巴士A320等機型，這項開發計畫也被市場視為中國商飛有意挑戰這兩家產業巨頭的地位。然而要對於兩者構成實際威脅，至少還需要10年。

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