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中國收緊藝術品出境規範 張大千溥心畬畫作一律禁出境

記者廖士鋒／即時報導
1978年2月7日，國立歷史博物館舉辦「明末四僧書畫特展」，名畫家張大千（右）應邀致詞。（圖／聯合報系資料照片）
1978年2月7日，國立歷史博物館舉辦「明末四僧書畫特展」，名畫家張大千（右）應邀致詞。（圖／聯合報系資料照片）

中國近年的經濟發展下，海外文物回流相當蓬勃，不過官方仍持續收緊文物出境規範，最新的政策是，張大千、溥心畬等名家畫作將改為「一律不准出境」，名單並新增梁啟超、嚴復、李叔同、吳昌碩等人作品。

在防止近現代珍貴文物流失的政策下，中國國家文物局近日公布「關於頒布一九一一年後已故書畫等八類作品限制出境名家名單的通知」，除書畫類外還涉及陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等七類，皆分為「作品一律不准出境」以及「代表作不准出境」兩種名家。

當中在最重要的書畫類，將張大千、溥心畬等畫家的畫作列為一律不准出境，至於另一位「渡海三大家」黃君璧作品則屬於「代表作不准出境」。張大千畫作拍賣最高紀錄係「仿王希孟千里江山圖」，在去年由香港蘇富比拍出，成交價約為台幣13.9億元（約4530萬美元）。

公開資料顯示，中國官方1989年曾訂有「對建國後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準」，並於2001年、2013年公布過兩批「一九四九年後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準」，此前張大千與溥心畬都列為「作品原則上不準出境」名單，這項類別目前則遭到刪除。而2013年曾有諸多藝術專家在上海與廣州的官媒上批評這項政策毫無意義、只是助長炒作，強調一定的流通有益文化交流。

值得注意的是，此次官方還新訂了陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等七類作品禁止出境名家名單，在陶瓷類上，民國初期著名的「珠山八友」皆列入其中；璽印類則列入齊白石、吳昌碩等名家；鼻煙壺則有內畫名家丁二仲、馬少宣等人。

官方曾在2007年宣稱，中共建政後上百萬件珍貴文物被禁止出境，文物走私犯罪活動得到有效遏制，這些文物大部分通過商業購買方式成為各地博物館藏品。

雕塑 博物館 九一一

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