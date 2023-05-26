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美元主導地位會持續數十年 最大風險是自身決策

王文濤會戴琪 中方提出經貿領域涉台問題等4項關切

記者黃國樑／即時報導
中國商務部部長王文濤參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。（中國商務部官網）
中國商務部部長王文濤參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。（中國商務部官網）

依據中國商務部官網訊息，中國商務部部長王文濤26日在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。在這一簡短的訊息中，中國商務部透露，中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題向美方提出關切。

商務部的新聞訊息中指出，雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。

不過，就如同前一場與美國商務部長雷蒙多的會見時，雙方同意建立溝通渠道保持和加強交流一樣，這場王戴會，雙方也同意「繼續保持交流溝通」。不過在字眼上，這次少了「建立溝通渠道」的描述。

美國貿易代表署發布的新聞則稱，雙方在會晤時除討論美中貿易關係外，也關切中方經濟與貿易政策上非市場行為。她認為，美中需要在去年11月印尼峇里島「拜習會」的基礎上，維繫雙邊溝通管道暢通。另戴琪也在會中強調，有必要解決中國在經濟與貿易政策上，由國家帶頭進行非市場行為所造成的不平衡現象。她也關切北京對美國企業採取的行徑。

商務部 戴琪 關稅

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